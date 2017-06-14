Yabancılar büyümenin devam etmesini bekliyor

Türkiye ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 5 ile beklentilerin üzerinde büyürken, yabancı ekonomistler, güçlü performansın sürdürüleceği konusunda görüş birliğine vardı. Rabobank Gelişen Piyasalar Kur Stratejisti Piotr Matys, TL'nin istikrar kazandıkça tüketici harcamalarının artacağını, bunun da Türk şirketleri için cesaret verici bir sinyal olabileceğini belirtti.
DAHA FAZLA İYİLEŞME OLACAK
Türkiye'de hanehalkı ve şirketler arasındaki duyarlılığın gelişme kaydedeceği öngörüsünde bulunan Matys, bunun da ekonomik aktivitede daha fazla iyileşme anlamına gelebileceğini söyledi. Matys, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümet, ekonomiyi uzun vadede iyi dengelenmiş ve sürdürülebilir bir büyüme
yoluna koymak için çabalarını daha fazla yoğunlaştıracak. Bu tür çabalar, sadece Türk şirketleri için değil, yabancı yatırımcılar için de cesaret verici olacak" dedi. ABN Amro Ekonomisti Nora Neuteboom, sanayi üretimi gibi öncü göstergelerin daha fazla iyileşmeye işaret ettiğini vurgulayarak, ikinci çeyrekte büyümenin daha yüksek olması halinde bunun sürpriz olmayacağını kaydetti. Wall Street Journal da büyümenin eklenenden hızlı olduğuna dikkat çekti.