Son dakika: Yemek kartı şirketlerine soruşturma

Rekabet Kurumu yemek kartı şirketlerine soruşturma açıklamasına karar verdi.

KARAR KURUMUN İNTERNET SİTESİNDE YAYINLANDI

Kararda şu ifadeler kullanıldı:

YÜKSEK KOMİSYON ALMAKTAN VE HAKSIZ KAZANÇ SAĞLAMAKTAN ÖTÜRÜ...

"Sodexo Motivasyon Çözümleri A.Ş. (güncel ticari unvanı Sodexho Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri A.Ş.) ile Accor Servisleri International A.Ş.'nin (güncel ticari unvanı Edenred Kurumsal Çözümler A.Ş.) ihalelerde danışıklı hareket etmek, ihaleleri ve müşterileri paylaşmak, satış şartlarını birlikte belirlemek ve rakiplerin faaliyetlerini zorlaştırmak suretiyle 4054 sayılı Kanun'u ihlal ettikleri, ayrıca yemek kuponu/kartı sektöründe faaliyet gösteren teşebbüslerin ortak hareket ederek restoranlardan %7 ile %10 arasında değişen yüksek oranlarda komisyon aldıkları, yemek kuponu/kartı sağlayıcısı firmaların, lokanta, restoran ve büfeler ile yaptıkları anlaşmalarda güçlü taraf olarak kendi lehlerine haksız kazançlar sağlayarak, bu işyerlerini zor duruma düşüren piyasa koşulları oluşturdukları, bu kuponların para gibi tedavülünün işçi ücretlerine ve iş verimliliğine olumsuz etkilerinin bulunduğu iddialarını içeren başvuruyu, Danıştay 13. Dairesi'nin kararı üzerine yeniden değerlendirdi.

2010'DA REDDETTİ

Rekabet Kurulu, söz konusu şikayetlerle ilgili yaptığı ön araştırmasında iddaları inceleyip, reddine ve soruşturma açılmamasına karar vermişti. Ancak Kurul kararı Danıştay 13. Dairesinin, 28 Aralık 2016 tarihinde aldığı kararla iptal edildi.

Daha önce bahse konu şikayet nedeniyle yapılan ön araştırmada söz konusu uygulamalar incelenmiş, 01.07.2010 tarihinde 10-47/862-299 sayı ile şikayetin reddine ve soruşturma açılmamasına karar verilmişti. Ancak anılan Kurul kararı Danıştay 13. Dairesinin, 28.12.2016 tarih ve 2010/4565 E., 2016/4508 K. sayılı kararı ile iptal edildi.

SORUŞTURMA AÇILDI

Dosyada yer alan bilgi ve belgeleri 15.05.2017 tarihli toplantısında müzakere eden Kurul, ilgili mahkeme kararında belirtilen hususları dikkate alarak, 4054 sayılı Kanun'un ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak aynı Kanun'un 41. maddesi uyarınca;

Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri A.Ş.Edenred Kurumsal Çözümler A.Ş.Network Servisleri A.Ş.Multinet Kurumsal Hizmetler A.Ş. Winwin Hizmet Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş.Set Kurumsal Hizmetler A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına 17-16/224-M sayı ile karar verdi. Bilindiği üzere 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesi, teşebbüsler arasındaki rekabeti sınırlayıcı anlaşmaları ve uyumlu eylemleri; 6. maddesi ise hâkim durumun kötüye kullanılmasını yasaklamaktadır." denildi.

TÜRES BAŞKANI RAMAZAN BİNGÖL: BAYRAMDAN SONRA BOYKOT HAZIRLIĞI YAPIYORDUK, BU KARAR SEKTÖR ADINA ÇOK OLUMLU OLDU

Sabah.com.tr'ye konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Tüm Restoranlar Lokantalar ve Tedarikçiler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl "Biz TÜRES olarak yıllardır yemek kartlarının fahiş komisyon oranlarıyla savaştık. Yemek kartı şirketlerine aynı zamanda uzlaşmak için de ara ara gitmiştik. İTO Başkanı İbrahim Çağlar hakemliğinde Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'ye rapor sunarak yemek kartları oranlarının düşmesini ilettik. Rekabet Kurulu'nun bu hamlesini çok olumlu buluyoruz. Biz zaten bayramdan sonra boykot hazırlığı yapıyorduk, bu karar sektör adına çok olumlu oldu. Bizim en temel isteğimiz bu yemek kartlarındaki oranların dünya genelinde uygulanan yüzde 3-4 aralığına getirilmesiydi. Devletimizin bizim için en uygun kararı vereceğini biliyor ve en iyisini yapacağını temenni ediyoruz"