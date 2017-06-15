5 milyon emekliye zam

İntibak
isteyen emekli
lerin gözü, kulağı Anayasa Mahkemesi
'nde. Anayasa Mahkemesi, 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlara intibak yolunu açacak başvuruyu bugün-yarın değerlendirecek. Eğer mahkeme, 2000 yılı öncesine ilişkin intibak düzenlemesinin yürürlük maddesinin iptali yönünde karar verirse, 2000 yılı ve sonrasında emekli olan herkese intibak zammı yolu açılacak
.
MAHKEME AÇIKLAYACAK
Kamu Denetçiliği Kurumu
(ombudsman) tarafından haklı bulunan
ancak idare mahkemesi ve Yargıtay'dan
olumsuz yanıt alan Türkiye Emekliler Derneği üyesi İbrahim Avcı
, konuyu
Anayasa Mahkemesi'ne taşımıştı. Avcı'nın
Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı başvurunun
sonucu merakla bekleniyor. Anayasa
Mahkemesi'nden emeklilerin beklediği
karar çıkarsa, tek tek dava açmaya gerek
kalmayacak. Çıkacak karar, 2000 yılı ve
sonrasında emekli olan herkesi kapsayacak.
İntibak zammı ile gelirler artacak. Önceki
intibakta olduğu gibi 355 liraya varan
artışlar söz konusu olacak. Türkiye Emekliler Derneği
, başvuruda
talep edilen intibak düzenlemesinin 4 ile 5 milyon
arasında kişiyi ilgilendirdiğini
belirtti. Derneğin hukuk danışmanı Avukat Cafer Tufan Yazıcıoğlu
, "Dosyadaki
bilirkişi raporu ve ombudsman kararı
lehimize olmasına rağmen, Yargıtay
mahkemenin verdiği ret kararı onamıştır.
Dernek olarak 2000 sonrası emeklilerimizin
intibak hakkı için başlattığımız hukuk mücadelesini sonuna kadar kararlı bir şekilde sürdüreceğiz
" şeklinde konuştu.
MAAŞLAR DEĞİŞİYOR
2000
ve sonrası emekli olanlar intibak beklerken, Temmuz'da tüm emeklilerin maaşı artacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam; memur emeklileri ise yüzde 4 zam ve enflasyon farkı
alacak. 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 6.18
, memur emeklilerine ise yüzde 4+ 3.18
enflasyon farkı göründü. Haziran enflasyonuna göre oranlar değişecek.