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5 milyon ye zam

Giriş Tarihi: 15.6.2017
5 milyon emekliye zam

2000 yılı ve sonrasında olanlar Anayasa Mahkemesi’nden çıkacak karara kilitlendi. Yürürlük maddesi iptal edilirse, 5 milyon emekliye 355 liraya varan zammın yolu açılacak

İntibak isteyen lerin gözü, kulağı Anayasa Mahkemesi'nde. Anayasa Mahkemesi, 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlara intibak yolunu açacak başvuruyu bugün-yarın değerlendirecek. Eğer mahkeme, 2000 yılı öncesine ilişkin intibak düzenlemesinin yürürlük maddesinin iptali yönünde karar verirse, 2000 yılı ve sonrasında emekli olan herkese intibak zammı yolu açılacak.

MAHKEME AÇIKLAYACAK
Kamu Denetçiliği Kurumu (ombudsman) tarafından haklı bulunan ancak idare mahkemesi ve Yargıtay'dan olumsuz yanıt alan Türkiye Emekliler Derneği üyesi İbrahim Avcı, konuyu Anayasa Mahkemesi'ne taşımıştı. Avcı'nın Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı başvurunun sonucu merakla bekleniyor. Anayasa Mahkemesi'nden emeklilerin beklediği karar çıkarsa, tek tek dava açmaya gerek kalmayacak. Çıkacak karar, 2000 yılı ve sonrasında emekli olan herkesi kapsayacak. İntibak zammı ile gelirler artacak. Önceki intibakta olduğu gibi 355 liraya varan artışlar söz konusu olacak. Türkiye Emekliler Derneği, başvuruda talep edilen intibak düzenlemesinin 4 ile 5 milyon arasında kişiyi ilgilendirdiğini belirtti. Derneğin hukuk danışmanı Avukat Cafer Tufan Yazıcıoğlu, "Dosyadaki bilirkişi raporu ve ombudsman kararı lehimize olmasına rağmen, Yargıtay mahkemenin verdiği ret kararı onamıştır. Dernek olarak 2000 sonrası emeklilerimizin intibak hakkı için başlattığımız hukuk mücadelesini sonuna kadar kararlı bir şekilde sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

MAAŞLAR DEĞİŞİYOR
2000 ve sonrası emekli olanlar intibak beklerken, Temmuz'da tüm emeklilerin maaşı artacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam; memur emeklileri ise yüzde 4 zam ve enflasyon farkı alacak. 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 6.18, memur emeklilerine ise yüzde 4+ 3.18 enflasyon farkı göründü. Haziran enflasyonuna göre oranlar değişecek.
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5 milyon emekliye zam
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