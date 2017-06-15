Eto’o domatese isim oldu

Antalya
'da Samuel Eto'o
sevgisi sınır tanımıyor. Antalyaspor formasıyla iki sezonda 38 gole ulaşarak kulüp tarihinde en çok gol atan oyuncu olan Eto'o'nun ismi son olarak da bir domates
türüne verildi. Türkiye'nin en büyük hibrit sebze tohumu ıslahçı ve üreticisi olan Yüksel Tohum, geliştirdiği domates türüne Eto'o ismini verdi.
KAHVERENGİ DOMATES
Antalyaspor'un sponsorlarından olan Yüksel Tohum, 300'ün üzerinde tescilli hibrit sebze ve meyve çeşidine sahip. Eto'o ismi verilen domatesin özellikleri de hayli dikkat çekici. Kahverengi olan Eto'o isimli domates, 36 yaşında olmasına rağmen futbol sahasını rakiplere dar eden Kamerunlu oyuncu gibi uzun bir raf ömrüne sahip. Yüksel Tohum'un yöneticilerinden Güray Yüksel, domatesin Antalya için önemli olduğunu söyledi. Yüksel, "Antalya Türkiye domates üretiminde lider. Şehrin ihracatında da ilk kalem domates" diye konuştu. 300'ün üzerinde hibrit çeşide sahip olduklarını ve bunları 72 ülkeye ihraç ettiklerini ifade eden Yüksel, "Çeşit çok olunca isim belirlemek konusu da önemli oluyor. Bir isim havuzumuz var. Bazı ürünlere, deneme üretimi yapan çiftçilerin ismi veriliyor. Bazılarına da renk ve özelliklerine göre isim veriyoruz" dedi.
Güray Yüksel