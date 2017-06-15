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Galatasaray'ın Riva ihalesi sonuçlandı

AA

Ekonomi Haberleri

Giriş Tarihi: 15.6.2017 15:23 Güncelleme Tarihi: 15.6.2017 15:36
Galatasaray'ın Riva ihalesi sonuçlandı

Galatasaray Spor Kulübü'nün İstanbul Riva'daki arsası için gerçekleştirilen ihaleyi Fema İnşaat kazandı

Galatasaray'ın sahibi olduğu Riva arazisi için yapılan ihalede milyarlar havada uçuştu.

GALATASARAY 3.1 MİLYAR LİRA GELİR ELDE ETTİ

Kıran kırana bir pazarlık yaşanırken en yüksek teklifi 3.1 milyar TL toplam satış geliri ile Fema İnşaat ve KLV İnşaat İş Ortaklığı verdi.

HİSSELER YÜZDE 10 DEĞERLENDİ

İhalenin ardından Galatasaray hisselerinde yüzde 10'luk bir artış yaşandı.

Emlak Konut mülkiyeti Galatasaray'a ait olan Riva arazisi için ilk oturumu geçtiğimiz hafta yapmış ve halede en yüksek teklifi 1 milyar TL ile DAP Yapı'nın sahibi olduğu Eltes İnşaat vermişti.

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Galatasaray'ın Riva ihalesi sonuçlandı
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