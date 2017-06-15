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İran: Katar pazarını Türkiye'ye kaptırdık

AA

Ekonomi Haberleri

Giriş Tarihi: 15.6.2017 15:37 Güncelleme Tarihi: 15.6.2017 16:08
İran: Katar pazarını Türkiye'ye kaptırdık

İran Gıda Üreticileri Kooperatifi Başkanı Mehdi Kerimi, Katar konusunda önemli bir fırsat kaçırdıklarını ve pazarı Türkiye'ye kaptırdıklarını söyledi.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tasnim'in haberine göre Kerimi, "Maalesef Katar konusunda fırsatları değerlendiremedik ve zamanında bu pazara girmeyi başaramadık." diye konuştu.

KATAR PAZARINI TÜRKİYE'YE KAPTIRDIK

Türkiye'nin, Katar ambargosunun başlamasından 48 saat sonra ülkedeki marketlerin gıda raflarını doldurduğunu belirten Kerimi, Katar pazarını Türkiye'ye kaptırdıklarını ifade etti.

Katar'ın yıllık 3 milyar doları bulan gıda ithalatı olduğuna dikkati çeken Kerimi, İran'ın geçen yıl Katar'a yalnızca 18 milyon dolarlık gıda ürünü ihracatı gerçekleştirdiğini kaydetti.

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İran: Katar pazarını Türkiye'ye kaptırdık
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