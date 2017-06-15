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Rusya'dan flaş domates açıklaması

AA

Ekonomi Haberleri

Giriş Tarihi: 15.6.2017 11:51 Güncelleme Tarihi: 15.6.2017 12:02
Rusya'dan flaş domates açıklaması

Rusya Ekonomi Bakan Yardımcısı Aleksey Gruzdev, Moskova ile Ankara’nın Türkiye’den Rusya’ya domates sevkiyatına yönelik özel görüşmeler yapılacağını açıkladı

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakan Yardımcısı Aleksey Gruzdev, Türkiye ile domates ithalatına yönelik istişarelerin yürütüleceğini belirterek, "Bu konuyu Rus üreticilerin çıkarlarını dikkate alarak çözeceğiz." dedi.

Rus haber ajansı RIA Novosti'ye konuşan Gruzdev, domates ithalatı konusunun Rusya ve Türkiye arasında ayrı bir ekonomik konu olarak ele alındığını söyledi.

Türk yetkililerle konuya ilişkin istişarelerin yapılmasının planlandığını belirten Gruzdev, "Bu konuyu Rus üreticilerin çıkarlarını ve ekonomik koşulları dikkate alarak önümüzdeki dönemde çözüme kavuşturacağız." şeklinde konuştu.

Rus hükümeti tarafından 2 Haziran'da yayınlanan kararnameyle, domates hariç Türk gıda ürünlerine yönelik tüm kısıtlamaları kaldırmıştı.

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Rusya'dan flaş domates açıklaması
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