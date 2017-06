Savunma sanayisine bilim insanları yetiştirilecek

Savunma Sanayi Müsteşarlığı, Türkiye'ye uzun yıllar hizmet edecek nitelikli bilim insanlarını yetiştirmek için harekete geçti. TÜBİTAK ile ortak yürütülecek proje çerçevesinde, savunma sanayisinde ihtiyaç duyulan alanlarda öğrenciler yurtdışına lisansüstü eğitime gönderilecek.



THE LİSTESİNDEKİ OKULLAR

Öğrenciler, Times Higher Education (THE) listesindeki dünyanın en iyi 100 üniversitesinde eğitim görecek. Öğreniler, THE tarafından belirlenen dünyanın ilk 100 üniversitesinde yüksek lisans ve doktora eğitimi alacak. Farklı disiplinlerde eğitim görecek ve proje bitiminde Türkiye'nin önde gelen savunma kuruluşlarından ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN ile TAİ gibi kuruluşlarda çalışmaları planlanan gençler, Türk savunma sanayinin gelişmesine katkı sağlayacak. Projenin yeni eğitim dönemiyle birlikte hayata geçirileceği öğrenildi. İlk etapta savunma sanayisinin ihtiyaç duyduğu alanlarda gerçekleştirilecek. Son dönemde Türkiye savunma sanayisinde hızla büyüyor. Bu alanda nitelikli bilim insanları açığının giderilmesi için hükümet çeşitli programlar başlatıyor.