Teknoloji hayatın her karesinde

İstanbul'da veya dünyanın hangi şehrinde olursan ol hiçbir anı kaçırmadan yakalamak istersin. Yağmurda kaçmaya çalışan insanlar, ıslanan bir köpeğin silkelenmesi veya arkeloji müzesi bahçesinde koşturan bir kedinin her karesi çok değerlidir. O anı kare kare yakalamak önemli bir ayrıcalıktır. Akıllı telefon kameraları ağır çekim konusunda yeni yetenekler kazanmaya başladı. Üstelik bu yetenekler çok özel çekimler yapmaya yetecek seviyeye ulaşıyor.

İstanbul'un en özel mekanlarından birisi olan İstanbul Arkeoloji Müzesi bahçesinde gün ışığı ağaçlar arasından süzülürken çocukların, sokak kedilerinin ve müze ziyaretçilerinin hareketlerini kare kare yakalamaya giriştik.



HAREKETLERİ TESPİT EDİYOR

Sokak kedilerinin çevik hareketlerini Xperia XZ Premium ile yavaşlatarak yakalamaya çalıştık. Süper yavaş çekim özelliğine sahip Motion Eye kamera ve televizyonlar gibi 4K HDR ekrana sahip olan Xperia XZ Premium'u müze bahçesinde denerken her anı seçme özgürlüğüne sahip olduğunuzu görüyorsunuz. Xperia XZ Premium'da yer alan 'öngörücü yakalama özelliği' kamera açıldığı anda hareketi tespit edip görüntüleri kendi belleğine kaydetmeye başlıyor ve siz deklanşöre basmadan bir saniye önce başlamak üzere kaydettiği dört fotoğraf arasından seçim yapmanızı sağlıyor. Yani o çevik kedilerin her anını kaydetme şansına sahip oluyorsunuz. Üstelik siz daha çekime başlamadan kareler yakalanıyor.



KEYİFLİ ANLAR SAKLANIYOR

Çocuğuyla ilk kez top oynamaya başlayan, dans eden babalar yaşadıkları deneyimin her karesini kayıt altına alınmasını sağlıyor. 5.5 inç ekrana sahip Xperia XZ Premium'un çerçevesi kalın ve köşeli olması ergonomi açısından sorun yaratsa da hareketli anlardaki yeteneği bu dezavantajı unutturuyor ve pil kullanımını etkilemiyor.



Çizgi roman filminizi yaratın

Artık farklı hikayeler yaratmak için kameraların sunduğu yetenekler önemli. Sony Xperia XZ Premium ile video çekerken artırılmış gerçeklik, 4K video, panorama, sesli fotoğraf (sound photo) ve yaratıcı efekt uygulamalardan birini seçebiliyorsun. Benim tercihim yaratıcı efektlerden çizgi roman modunu tercih ettim. Oldukça dikkat çeken kareler yakalamamı sağladı.



Tablete özenen akıllı telefon

Tablet satışlarının eski hızı kalmadı. Çünkü dizüstü bilgisayarlar ve akıllı telefonlar tabletlerin pazarından çalmaya devam ediyor. kıllı telefonlar da 6 inç ve üstünde ekran büyüklüğüyle neredeyse tablet gibi rahat kullanılıyor. Bu ürünlerden biri de Alcatel POP 4'ün sahip olduğu 6 inçlik dev ekran ve yeni POP 4 6", 2.5D kıvrımlı cam ve full HD IPS ekranıyla sunduğu görsel şöleniyle göz dolduruyor. Ayrıca cihaz parmak izi tanıma teknolojisiyle kullanıcıların kişisel verilerini güvence altına alıyor.



Profesyonel çekim imkânı geliyor

Akıllı telefonlarla yürürken veya bir aracın içinde fotoğraf ve video çekmek zorunda kalabiliyorsunuz. Optik ve lazer sabitleme yeteneği büyük önem kazanıyor. HTC, Desire 10 pro modeliyle, geniş açılı Selfie Panorama modu, ultra hızlı parmak izi sensörü gibi üst segment özelliklerin yanı sıra ön ve arkada yüksek çözünürlüklü kameralar bulunuyor. HTC Desire 10 pro'nun lazer otomatik odaklama ve Auto HDR gibi dijital yetenekleriyle çekimler daha kolay hale geliyor.



Bilgisayardan şarj edilen kamera

Canon'un her ışık koşulunda kullanılabilen, farklı bir tasarıma sahip kompakt fotoğraf makinesi PowerShot G 5X, en keyifli ve eğlenceli anlarını kolaylıkla fotoğraflayabileceğin imkânlar sunuyor. PowerShot G 5X standart USB akıllı telefon şarj cihazlarıyla veya çalışırken ya da internette gezinirken bilgisayar üzerinden kolayca şarj edilebiliyor. Büyük 3,0 inç değişken açılı dokunmatik ekranla farklı açılardan çekim yapılmasına da olanak tanıyor. PowerShot G 5X'in 1,0 tipi 20,2 megapiksel CMOS sensör ve DIGIC 6 işlemcisiyle her türlü ışıkta canlı ve net çekimler yapılabiliyor.