İki ayda 817 bin istihdam

Bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 5 ile G20 ve OECD ortalamalarının iki katı büyüyen Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 Şubat'taki çağrısı ve hükümetin teşvikleri ile istihdamda da parmak ısırtan bir performansa imza attı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından dün açıklanan verilere göre, ocak ayında yüzde 13 ile 7 yılın zirvesine çıkan, şubatta 12.6'ya gerileyen işsizlik, martta 11.7 ile 7 ayın en düşük seviyesine geriledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 7 Şubat'taki 'istihdam seferberliği' çağrısının etkisiyle şubat ayında 284 bin yeni istihdam yaratılırken, martta bu sayı 533 bine çıktı. Şubat-martta 817 bin yeni istihdam yaratıldı. Mart ayında günde ortalama 17 bin 192 kişi istihdam edildi.Ocak ayında 3 milyon 985 bin kişi olan ve şubatta 3 milyon 900 bine gerileyen işsiz sayısı martta ise 3 milyon 642 bine geriledi. İşsiz sayısı martta 258 bin, şubat-martta ise 343 bin kişi azaldı. Mevsim etkisinden arındırılmış tarım dışı istihdam martta bir önceki aya göre 220 bin kişi ile Şubat 2014'ten bu yana en yüksek artışını gösterdi.İstihdamda mart ayında yaşanan 533 bin kişilik artışın 49 bini tarımda, 95 bini sanayide, 210 bini inşaatta, 180 bini ise hizmet sektöründe gerçekleşti. İki ayda yaşanan 817 bin kişilik istihdam artışının 192 bini tarımda, 72 bini sanayide, 273 bini inşaatta, 279 bini hizmet sektöründe oluştu. İstihdam seferberliği ile 1.5 milyon kişinin iş sahibi yapılması, buna ilaveten 500 bin kişiye işbaşı eğitimi ile istihdam sağlanması öngörülüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na göre yılın ilk 6 ayında 1,2 milyon yeni istihdam yaratıldı.Seferberlik kapsamında verilen destekle birlikte asgari ücretle bir işçi çalıştıran işverenin maliyeti 773 TL azalarak bin 404 TL'ye geriledi. Paketin maliyeti 12.3 milyar TL olarak öngörülürken, bunun yaklaşık 11 milyar TL'si ise İşsizlik Fonu'ndan karşılanıyor. Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, ekonomiye yönelik alınan önlemler ve atılan adımlarla işsizliğin ileriki dönemlerde de azalışını sürdüreceğini belirterek, "Milli istihdam seferberliğinin yapacağı katkı bu konuda iyileşmeyi hızlandıracaktır" dedi.