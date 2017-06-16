İpek kardeşlere 167 yıl hapis

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ
) finans sağladığı gerekçesiyle Koza-İpek Holding'e yönelik soruşturmayı tamamladı. 24'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede, çatı davasının firari sanığı Hamdi Akın İpek
, tutuklu kardeşi Cafer Tekin İpek ile anneleri Melek İpek'in de aralarında bulunduğu 45 şüpheliye, "Terörizmin Finansmanı, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak, Vergi Usul Kanunu'na Muhalefet, Güveni Kötüye Kullanmak, Özel Belgede Sahtecilik ve Ruhsatsız Silah Bulundurmak" suçlamaları yöneltildi.
ÜÇ AYRI RAPOR HAZIRLANDI
İddianamede, Akın İpek'e 77 yıl, cezaevinde bulunan kardeşi Cafer Tekin İpek'e 90 yıl diğer şüphelilere ise 10 ile 30 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezaları talep edildi. Akın İpek ve kardeşi Cafer İpek
'in ByLock kullanıcısı olduğu belirtilen iddianamede her ikisi için toplam 167 yıl hapis cezası talep edildi. SPK tarafından 6, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nca 7, MASAK tarafından da usulsüzlüklere ilişkin 3 ayrı bilirkişi raporu hazırlandığına dikkat çekildi. Koza-İpek Holding'in FETÖ'ye 1.5 milyar TL'lik fon aktardığı belirtildi. Örgüte aktarılan bu paranın İpek ailesinin şirketlerdeki hissesinden müsadere edilmesi istendi. İpek ailesinin trafik cezasından, düğün takısı ve bikiniye kadar tüm masraflarını halka açık şirket hesaplarından karşıladığı vurgulandı. Melek İpek'in ifadesinde FETÖ elebaşısı için "Fetullah Gülen bir numaralı teröristtir" dediği iddianamede, firari Zekeriya Öz ve Hakan Şükür gibi birçok ismin Marmaris'teki tatil masraflarının holdinge fatura edildiği belirtildi. FETÖ'cü Öz'ün "Hasan Sezer" kod ismiyle 33 bin TL karşılığında tatil yaptığı kaydedildi. Akın İpek ile FETÖ tutuklusu Verdal Hosta'nın Pensilvanya ziyaretlerine ilişkin masrafların dahi holdinge fatura edildiği belirtildi.
BİKİNİ ALIP ŞİRKET GİDERİ GÖSTERMİŞLER
İncelemelerde 2012'den 2015'e kesilen 260 faturada usulsüzlük tespit edildi. Yaklaşık 700 bin TL'lik faturalarda lüks restoranlardan yemek, kuyumculardan takı alma, düğün organizasyonlarında müzik, süsleme ve sandalye giydirme ve çiçek masrafının olduğu görüldü. Bunun yanı sıra Beymen Mağazası'ndan bluz, blucin pantolon, triko, tişört, ceket ve bikini alımını içeren faturalar da dikkat çekti.
ÇOCUKLARI SEFA SÜRMÜŞ FATURAYI HALK ÖDEMİŞ
İddianame de,
holding mülkiyetindeki araçların İpek ailesi çocuklarının şahsi kullanımlarına sunulduğuna dikkat çekildi. Araç plakalarının ise Akın İpek'in oğlu ve kızlarının adlarının kısaltması olarak düzenlendiği belirtildi. İpek'in çocuklarının kullandığı araçlarla trafik kurallarını ihlal ettikleri, bunun sonucunda kesilen trafik cezalarının yine holdinge fatura edildiği belirtildi. Halka açık şirket giderlerine eklenen faturaların vergiden düşüldüğü, ödenen trafik ceza paralarının ise yine halka açık şirket hesaplarından ödendiği belirtildi. İpek ailesinin elebaşı Fetullah Gülen'in 2014'teki çağrısının ardından Bank Asya'ya para yatırdığı belirtildi. Anne Melek İpek'in 104 bin, kızı Pelin Zenginer'in 116 bin, damadı Osman Zenginer'in 440 bin ve gelini Nevin İpek'in 7 bin 69 TL'yi bankadaki hesaplarına yatırdıkları aktarıldı.
FETÖ'YE 1.5 MİLYAR
Koza-İpek Grubu şirketlerinin FETÖ'ye bağlı eğitim ve medya kurumlarına 1.5 milyar TL'lik fon aktardığı belirtildi. Bunlardan 688 milyon TL'sinin eğitim kurumlarına, 850 milyon TL'sinin ise medya kuruluşlarına olduğu kaydedildi.