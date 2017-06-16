Milli tank ALTAY için çözüm bulundu!

İhaleyle 6 şirket ilgileniyor. İhalenin bu haliyle kamuoyunda tartışılması kaçınılmaz olarak görülüyor. Bu nedenle, SSM'nin daha önceki ihalelerden farklı bir yol izleyerek, özellikle alt yüklenicilere yönelik karar süreçlerinde etkili olacak yaklaşık 80 kişiden oluşan bir uzman komisyon kurduğu öğrenildi.

200'DEN FAZLA ŞİRKET İLE...

Bu komisyon her bir şirketin, üretim, finansman dahil yeterlilikleri ve ürün kalitesine yönelik belirleme yapacak. Seri üretim için 200 dolayında şirket ile de parça, sistem, alt sistem üretimi konusunda çalışılması gerekiyor. Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre OTOKAR'ın görüşme süreçlerinde alt yüklenicilerin toplam maliyet içindeki payının yüzde 70'ler dolayında olduğu belirlendi.

İHALENİN PARÇASI OLACAK

Dünya'nın haberine göre ALTAY tankı seri üretimi için ihale açılma kararının ardından, rekabet ortamını tartışmadan uzak tutmak amacıyla "komisyon" modeli oluşturuldu. SSM koordinasyonunda kurulan bir komisyon, olası katılımcılar ve alt yükleniciler yönünden teknik inceleme yapacak. Komisyonun "yeterlilik" kararı vereceği ve bu yeterliliği alan firmaların ihalenin parçası olacağı kaydedildi.

250 ADET ALTAY SİPARİŞ EDİLECEK

ALTAY AMT'nin seri üretimi için SSM'nin stratejik planında,sözleşmenin 2017'te imzalanması, 2019 sonuna kadar üretim hattının tamamlanması ve ilk tankın çıkması, 2020 yılında 15, 2021'de de 20 adet tankın üretilmesi takvimi yer almıştı. Resmi olarak açıklanmasa da Türkiye'nin 250 ALTAY sipariş edeceği bilgileri kamuoyuna yansımıştı.

İŞTE ALTAY'A TALİP FİRMALAR

ALTAY seri üretim programına Alman Rheinmetall ile bir anlaşma da yapan Türk-Katar ortaklığı BMC, ALTAY tankını geliştiren ve seri üretime hazır hale getiren OTOKAR, Endonezya için hafif tank geliştirme projesinde ilk prototipini de üreten İngiliz-Türk (Nurol Holding) ortaklı FNSS, Limak ile işbirliği yapan Katmerciler, Nurol Holding'in bağımsız zırhlı araç üretim şirketi Nurol Makine ilgi duyduğunu açıkladı.