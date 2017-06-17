İstanbul'a ikinci kule geliyor!

Arslan, yapımı devam eden Çamlıca TV Radyo Kulesi inşaatında incelemelerde bulundu. İnşaatın geldiği son aşama hakkında yetkililerden bilgi alan Arslan, inceleme sonrası gazetecilere açıklama yaptı.

Kulenin teknik özellikleri hakkında bilgi veren Arslan, 221 metrelik beton yüksekliği bulunan kulenin tepe noktasına çıktıklarını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Kulenin duvar kalınları 120 santimetreden başlıyor, en tepede 60 santimetreye iniyor ve onun üzerine de anteni taşıyan 165 metrelik çelik konstrüksiyon olacak. Toplam yüksekliği zeminden 369 metre olacak. Bugün itibarıyla 221 metrelik beton aksamı tamamen bitirmiş durumdayız, onun üzerine gelecek 165 metrelik çelik anten kısmının da 12 parçada imalatını yaptık. Parçaların her biri yukarı çekilerek diğer parça ona ekleniyor.

12 parçanın tamamının kaynağı içeride bittikten sonra onu yine yukarı çekeceğiz, tamamen beton kulenin üzerinde montajını yapacağız. En sonunda da onun üzerine 23,5 metrelik nihai antenleri taşıyan bir çelik aksamı monte edeceğiz, böylece 369 metrelik yüksekliği tutturmuş olacağız. Beton aksamın etrafında Osmanlı'dan bugüne gelen, İstanbul'un sembolü olan lale motifli bir giydirme yapacağız. O da 15 parçadan müteşekkil, her biri 3 kat yüksekliğinde, yaklaşık 13,5 metre yüksekliğinde 15 parçayı da dışarıdan yukarıya giydirerek kuleyi tamamlamış olacağız."

"80 RADYONUN YAYIN YAPABİLMESİ İÇİN SÜREÇLERİ BAŞLATTIK"

Yapının çok özel olduğunu, kullanılan malzemelerin özel seçildiğini belirten Arslan, daha önce haziran ayından bitirilmesi planlanmasına rağmen, kullanılan malzemelerin her birinin tespiti, testlerin yapılması, uygunlukların tesbiti gibi çalışmaların ciddi zaman aldığını anlattı.

Arslan, çalışmaların diğer aşamalarının da belli zamanlar aldığını aktararak, şu bilgileri verdi:

"Ayrıca daha önce daha az sayıda radyoyu buraya taşımayı öngörmüş olmakla birlikte, RTÜK ile yaptığımız çalışma çerçevesinde 80 FM radyonun burada yayınlarının yapılması adına, vericilerinin koyulması gerekiyordu, onunla ilgili süreçleri başlattık. Yurt dışından siparişlerimizi yaptık, onların imal edilmesi, gelmesi, yerleştirilmesi işlemi tamamlandı.

Vericiler ve Combinerlar da geldi. Çelik konstrüksiyon bittikçe içeride onların da montajlarını yapacağız. Daha sonra da 10 günlük test süreçleri bittiğinde de burada 80 radyoya burada yayın yapabilecekleri vericileri kurmuş olacağız. Bunu RTÜK ile birlikte yürütüyoruz. Yine RTÜK, sayısal yayına geçme ile ilgili süreçlerini tamamladığında, buranın sayısal yayıncılığa da uygun olması yönünde altyapıyı hazırlıyoruz. Gelecekte RTÜK sayısal yayıncılık ile ilgili işlemlerini bitirdiğinde, buradaki altyapı sayısal yayıncılığa da uygun olacağı için, çok daha yüksek kalite ev verimde buradan yayın yapılabilecek."

"İSTANBUL'DA İKİNCİ BİR KULE DAHA YAPACAĞIZ"

Yapılan çalışmalarla, İstanbul'un silüetini bozan, görüntü kirliliği oluşturan kulelerinin kaldırılmasını amaçladıklarını söyleyen Arslan, birinci aşamada bölgede sadece TRT kulesinin kalacağını, İstanbul'da ikinci bir kule daha yapacaklarını, yapılacak ikinci kuleden sonra da Çamlıca Tepesindeki TRT kulesinin de tamamen yıkılacağını söyledi.

Bakan Arslan, Çamlıca TV Radyo Kulesinin 49 kattan oluştuğunu anımsatarak, özellikle 33 ve 34'üncü katlarda seyir terası, 39 ve 40'ıncı katlarda da restaurant olacağını anlattı. Arslan, bu iki mekanın bütün İstanbul'u 360 derece görecek özellikle olacağının altını çizerek, ziyaretçilerin İstanbul'u çok yukarıdan izleyebileceğini dile getirdi.

Kulenin her iki kenarında, panoromik olarak biri Karadeniz'i, biri tarihi yarımadayı gören iki ayrı asansörün olacağını belirten Arslan, yaklaşık yılda 4,5 milyon ziyaretçinin burada ağırlanmasının planlandığını bildirdi.

Arslan planlanan bitiş tarihine ilişkin, "Bir taraftan testler yürüyor, bir taraftan kademelendirdikçe yeni işler yapıyoruz. Öngörümüz, bu sene içinde kesinlikle bitirip hizmete sunmak. Olağanüstü bir aksaklık çıkmazsa, bu senenin sonuna kalmadan burayı hizmete vermiş olacağız. 80 radyomuz buradan çok daha kaliteli yayıncılık yapabilecek." bilgisini verdi.

Vericiler ve Combinerlar için çıkan maliyete, bakanlık olarak PTT'nin kurduğu bir şirket aracılığı ile destek olduklarını söyleyen Arslan, uygun şartlarda ve zamana yayarak radyocuların ödemelerini yaparak yayınları yapabilir hale geleceklerini söyledi.