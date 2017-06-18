Havayolu şirketlerine korsan yolcu vetosu

Havalimanlarında korsan yolcu taşımacılığının önüne geçebilmek için ulaşım hizmetlerinde önemli bir düzenlemeye gidildi. Havayolu şirketleri daha önce sadece kendi şirketlerinden yolcuları havalimanına ya da çevre il ve ilçelere taşımaya yetkiliyken, diğer firmaların yolcularını kanuna aykırı olarak taşıması nedeniyle şirketlerin yetkisi iptal edildi. Yapılan düzenlemeyle bundan sonra şehir terminalleriyle havalimanı arasında ve havalimanından çevre illere, ilçelere gerçekleştirilecek düzenli yolcu taşımacılığını havalimanı işletmecileri yapacak.



HAKSIZ REKABETE NEDEN OLUYOR

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre işletmeler daha önceki kanuni düzenlemede sadece kendi yolcularını taşımakla yükümlü iken, diğer şirketlerin de yolcularını taşıyarak haksız bir rekabete neden oluyordu. Düzenlemeyle şirketlerin yetkisi alınarak bu yetki havaalanı işletmenlerine verildi ve işletmenler şimdi şirket ya da yolcu ayrımı yapmaksızın herkesi taşıyabilecek. Havaalanı işletmecileri bunun için ihaleye çıkarak, yıllık olarak taşıma işlerini anlaştıkları şirketlere verecek.



AYNI GÜZERGÂHTA TEK FİRMA

Havalimanına sefer yapan kuruluşlar, yolcu mağduriyetine ve hizmet aksamasına yol açmamak için uçuş saatlerine göre seferlerini düzenleyecek. Ulaşım hizmeti veren kuruluş durakları ve hareket saatlerine ilişkin bilgiler, hizmet verilen havalimanının resmi internet sitesinde ve havalimanı içinde yayınlanacak. Aynı güzergâhta en fazla bir firma hizmet verebilecek. Düzenlemeye eklenen geçici maddeye göre ise mevcut B grubu çalışma ruhsatına sahip kuruluşlara, hizmetlerini bu maddenin yayımından itibaren 31 Aralık 2017'ye devam ettirebilme imkânı tanındı.



BELEDİYELERDE DEĞİŞİKLİK YOK

Yönetmelik değişikliğinden büyükşehir belediyeleri ise muaf tutuldu. Büyükşehir Belediyesi Kanunu'na göre Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararıyla yetkilendirilen ve havalimanı, şehir merkezi, havalimanı arasında ulaşım hizmeti verecek kuruluşlar bu düzenleme gerekliliklerinin dışında tutulacak.