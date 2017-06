Kuzuya destek geliyor

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, küçükbaş hayvancılığın desteklenmesi için eylem planı hazırlanmasının talimatını verdi. Plana göre erken kuzu kesimi ve anaç kuzu kesimini önlemek için hayvan başına üreticiye destek verilecek. Üreticiler bakanlıktan 40 lira destek talebinde bulundu. Bakanlığın da bu rakam üzerinde çalıştığı öğrenildi. Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, bakanlığın gerek et ithalatını düşürmek gerekse hayvan popülasyonunu artırmak için hazırladığı eylem planı hakkında bilgi verdi.



İTHAL AÇIĞI KAPATMAZ

Türkiye'de kırmızı et açığı olduğunu dile getiren Çelik, "İthal etmekle bu açığı kapatamayız. Açığı kapatmak için daha çok üretmemiz gerekiyor. Erken kuzu kesimlerini önlemek, kuzuları desteklemek, anaç sayısını artırmakla bunu yapabiliriz. Bu şekilde hayvan popülasyonunda artış sağlayabiliriz" dedi. Gıda Bakanı Faruk Çelik'in konuyla ilgili ciddi bir eylem planı hazırlığı içinde olduğunu belirten Çelik, kuzunun da anaçta olduğu gibi destekleme kapsamına alınmasını talep ettiklerini ve birçok sorunu çözdüklerini söyledi.



KÜÇÜKBAŞ 80 MİLYONA ÇIKMALI

Erkek küçükbaşların yüzde 90'ının kesime gittiği bilgisini veren Çelik, "Anaç kuzular da kesime gidiyor. Kuzular 13-14 kilo iken kesime gidiyor ama 3-5 ay elde durdurulursa bu sayıyı ikiye katlar, aile ekonomisi ve kırmızı et açığını kapatmak için önemli bir etken. 43-44 milyon küçükbaş hayvanı yeterli bulmuyoruz. 80 milyonlarda hayvanımız olması lazım. Erken kuzu kesimini engellediğimizde bu rakamlara daha kolay ulaşabiliriz. Burada bir destekleme yepılacağını düşünüyorum" dedi.



KÜÇÜKBAŞ İTHALATINA İHTİYAÇ YOK

Et ve Süt Kurumu'nun (ESK) küçükbaş hayvan ithalatına girmesini doğru bulmadıklarını kaydeden Çelik, "Durum bu hale geldiyse, bizim de sektöre hesabını vermemiz gerekir. O açıdan bizim Tarım Bakanlığı ile birlik beraberlik içinde bu çalışmaları yapmamız lazım. Şimdiye kadar küçükbaşta hayvan ithalatı söz konusu olmadı. Küçükbaş ithalatı da gündemde ama detayını konuşmadık. Bana göre küçükbaş hayvancılığın ithalatına ihtiyaç bulunmamaktadır. Dışarıdan gelen etin etten başka her şeyin olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Çelik, Kurban bayramında hayvan sıkıntısı olmayacağını da sözlerine ekledi.