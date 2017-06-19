Çaykur'da yaş çay bedeli ödemeleri

ÇAYKUR Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, mayıs ayında 129 bin 259 ton yaş çay karşılığı, üreticilere 258 milyon lira ödeneceği belirtildi.

Ödemelerin bugün itibarıyla başlandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ödemeler dört günlük süre içerisinde 22 Haziran Perşembe gününe kadar tamamlanacaktır. Ramazan ayına denk gelen birinci sürgün alım döneminde özverili bir şekilde çalışan işçi arkadaşlarımızın 25,3 milyon lira tutarındaki 15 Mayıs-14 Haziran dönemi maaşlarının tamamı bugün itibarıyla ödenmiştir. Ayrıca, çay parası ve maaşların ödeme bilgisi SMS aracılığıyla tüm çalışanlarımıza ve üreticilerimize bildirilecektir."