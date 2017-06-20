Bakan Ağbal'dan borçlulara çağrı: Son güne bırakmayın

Maliye Bakanı Naci Ağbal, 7020 sayılı kanunla kamuya borcu olan vatandaşlar için son bir genel yapılandırma imkanı tanıdıklarını söyledi.



Kanunun esasen 1 Temmuz 2016-31 Mart 2017 tarihlerinde ödenmemiş kamu alacaklarını yapılandırmak amacıyla çıkarıldığını belirten Ağbal, "Ancak daha önceki yapılandırma kanunlarına hiç müracaat etmemiş vatandaşlarımız da bu kanun kapsamında, geçmiş dönemlere ait olan borçları için başvuruda bulunabilecek" dedi



Ağbal, vatandaşların haziran ayı içinde kanun çerçevesinde vadesinde ödenmemiş borçlarını ödemek için yapılandırmaya müracaat edebileceklerine işaret ederek, bunun çok önemli bir imkan olduğunu, öğrenciden çiftçiye, memurdan esnaf ve sanayiciye kadar çok geniş bir kitleyi ilgilendirdiğini söyledi.



Yaklaşık 10 milyon mükellefin söz konusu kanun çerçevesinde borcunu yapılandırma imkanına kavuşacağına dikkati çeken Ağbal, 2017 yılına ilişkin tahakkuk eden Motorlu Taşıtlar Vergisinin (MTV) birinci taksidinin yeniden yapılandırma kapsamı dahilinde olduğuna dikkati çekerek, ikinci taksitin ise kapsam dışı olduğunu söyledi.



"KESİNLİKLE SÜREÇ UZATIMI OLMAYACAK"



Bundan önceki yeniden yapılandırma kanunlarında, kanunla verilen başvuru süresini Bakanlar Kurulunun uzatabildiğini hatırlatan Ağbal, ancak 7020 sayılı Kanunda Bakanlar Kuruluna böyle bir yetki verilmediğini söyledi. Bakan Ağbal, şunları kaydetti:



"Vatandaşlarımız, 'önceki kanunlarda süre nasıl olsa uzatılıyordu, bunda da olur' diye düşünebilirler. Asla böyle bir şey söz konusu değil. Haziran ayının sonunda başvurular bitmiş olacak. Vatandaşlarımızdan özellikle rica ediyorum, başvurularını son güne bırakmasınlar. 'Son gün geldik, bu başvuruları yapamadık, süre uzatın' demesinler. Önümüzde 10 gün var. Bu hafta boyunca cuma günü mesai saati bitimine kadar müracaatlarını yapsınlar. Araya bayram tatili giriyor. Hafta sonu, arife günü, bayramda vergi dairelerimiz, posta idareleri açık olmayacak. Bayram bittikten sonra çarşamba, perşembe ve cuma günü gece saat 24.00'e kadar vergi dairelerimiz açık olacak. İnternet ortamında müracaat, zamana bağlı değil. Bayram da dahil olmak üzere internet üzerinden 7/24 başvuru imkanı var. Vatandaşlarımız bayram süresince yeniden yapılandırma kanununa internet ortamında müracaat edebilir. Dolayısıyla bütün ödeme kanallarını açık tuttuk."



"BİR DAHA YAPILANDIRMA KANUNU OLMAYACAK"



Geleceğe dönük olarak bir yeniden yapılandırma kanunu düşünmediklerini vurgulayan Ağbal, artık zor duruma düşüp, borcunu ödemek isteyen kişilere yönelik kolaylaştırılmış tecil müessesi getirdiklerini söyledi. Ağbal, "Onun için bizim artık gelecekte yeniden yapılandırma kanunlarına ihtiyacımız olmayacak. Bu açıdan çağrıda bulunuyorum vatandaşlarımıza, bir daha yeniden yapılandırma kanunu olmayacak. Devlet bu kadar imkan sağladıktan sonra hala 'borcumu ödemiyorum' demek kabul edilebilir bir şey değil. Gelin devletle olan bu alacak-verecek meselenizi tatlıya bağlayın. Burada idare de taksitler halinde bu ödemeyi alsın, sizi takip etmesin" diye konuştu.