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Beyaz eşya satışları yüzde 33 arttı

REUTERS

Ekonomi Haberleri

Giriş Tarihi: 20.6.2017 17:11
Beyaz eşya satışları yüzde 33 arttı

İç pazara yönelik beyaz eşya satışları ÖTV'nin sıfırlanmasının da etkisiyle ocak-mayıs döneminde yüzde 33 artarken, ihracatta büyüme yüzde 4'te kaldı.

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) verilerine göre, mayısta iç satışlar yüzde 17 artışla 749,514 adet, ihracat da yüzde 10 büyümeyle 1.73 milyon adet olarak gerçekleşti.

Ocak-mayıs döneminde ise iç satışlar yüzde 33 artışla 3.68 milyon adede, ihracat yüzde 4 yükselişle 7.69 milyon adede ulaştı.

Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, klima, termosifon, elektrikli süpürge ve bazı küçük ev aletlerinden alınan ÖTV, şubat ayı başında önce 30 Nisan'a kadar sıfırlanmış, ardından bu süre 30 Eylül'e uzatılmıştı.

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Beyaz eşya satışları yüzde 33 arttı
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