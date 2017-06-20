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F-35 için 11 ülkeyle dev anlaşma

Giriş Tarihi: 20.6.2017
F-35 için 11 ülkeyle dev anlaşma

Uçak üreticisi Lockheed Martin, F-35 savaş uçağını ABD dahil olmak üzere 11 ülkeye satmak için büyük bir anlaşmaya hazırlanıyor. Anlaşma Paris’te açılan Airshow Fuarı’nda yapılacak. Toplam siparişin 440 adet olması bekleniyor

Dünyanın en büyük havacılık fuarı Paris Airshow kapılarını 52'nci kez açtı. Milyar dolarlık dev uçak siparişleriyle gövde gösterisine sahne olan fuarda bu yıl ilk büyük anlaşma F35 konusunda gelecek. Uçak üreticisi Lockheed Martin, F-35 savaş uçağını ABD dahil 11 ülkeye satmak için büyük bir anlaşmaya hazırlanıyor. Toplamda 440 gibi büyük bir sipariş hedefleyen firma, F-35'in üç versiyonunu da satacak. Lockheed Martin ayrıca Hintli Tata Grubu ile de anlaşmaya vardı. Firma F16 savaş uçaklarını Tata ile Hindistan'da üretecek.

GE'DEN BÜYÜK SİPARİŞ
Dün imzalanan bir diğer anlaşmayla GE Capital Havacılık Hizmetleri firması 100 adet A320neo siparişi verdi. Uçaklar 2020- 2024 arasında teslim edilecek. Boeing de çeşitli anlaşmalar imzaladı. CDB Aviation ile Boeing üç farklı tip toplamda 62 uçak için 1.8 milyar dolarlık anlaşmaya vardı. GE Capital Havacılık Hizmetleri firması Boeing'e de 20 adet 737 MAX 10 jeti için 2.5 milyar dolarlık sipariş verdi.
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F-35 için 11 ülkeyle dev anlaşma
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