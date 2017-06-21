Bayramda yol çalışması yapılmayacak

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki çalışmalar nedeniyle yaşanan trafik sıkışıklığının anımsatılması üzerine Arslan, bundan dolayı vatandaşların önlem almasına ilişkin uyarılar yaptıklarını bildirdi.

Vatandaşın alacağı tedbirin, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki çalışmalar nedeniyle başka güzergahları tercih etmeleri ve toplu taşıma araçlarını kullanmaları olduğunu anlatan Arslan, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün açıldığını ve 80 bin ila 100 bin araçlık trafiğin oraya kaydığını ancak 15 Temmuz Şehitler ile Fatih Sultan Mehmet köprülerinden bu miktarlarda eksilen trafik olmadığını kaydetti.

Bu durumun köprüler rahatlayınca daha fazla kişinin araçlarıyla trafiğe çıkmaya başlamasından kaynaklandığını dile getiren Arslan, "Yine Avrasya Tüneli'ni açtık, şimdi yaklaşık 60 bin araç geçiyor. Geçen haftalarda 45 bin civarındaydı. Bu araçların bir kısmı diğer yerlerden kayıyor bir kısmı insanlar araçlarıyla daha fazla çıkmaya başlıyorlar. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki sıkışıklıktan kaynaklı yaklaşık 180 bin ila 200 bin araç geçerken, 50 bin civarında azalma oldu. Bu hemen diğer yollara kaymıyor, bir kısmında insanlar toplu taşımayı tercih ettiler. Amaç oydu." ifadelerini kullandı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün güçlendirilmesi ve taşıyıcı sistemlerin yenilenmesiyle ilgili çalışmalara değinen Arslan, 1991'den bugüne kadar asfalt yenilemesi, derzlerde sızdırmazlıklar ve çatlakların onarılmasına ilişkin çalışmaların 26 yıl sonra başlatıldığını ifade etti.

Söz konusu çalışmaların belli bir süresinin olduğuna işaret eden Arslan, şöyle konuştu:

"En az sıkıntıyı yaşatacağımız tarihi belirleyerek, 12 Haziran-31 Ağustos arası bu çalışmayı yapıyoruz. Bundan sonraki çalışmalarda artık 2,5 ay kapatmayacağız. 40 santimlik asfaltı kazıyoruz, 25 milimetrelik mastik asfalt yapacağız, onun üzerine ikinci bir 25 milimetrelik taş mastik asfalt yapacağız. Alttaki sızdırmazlık, çatlak onarımlarını tamamen bitirdikten sonra. Bundan sonraki asfalt onarım ihtiyacı hasıl olduğunda üsteki 25 milimetrelik taş mastik asfaltı kaldıracağız ve hemen yerine yeni asfaltı dökeceğiz. Bu da 24 saat sürecek. Dolayısıyla 6 şerit olduğunu düşünürseniz, her iki şeritte bir gün çalışırsak, biz 3 günde bütün bu çalışmayı bitirmiş olacağız. O zaman da en rahat zaman neyse o zaman yaparız çünkü 3 günlük rahat zamanı bulmak kolay, 2,5 aylık rahat zamanı bulma şansımız yok."

Arslan, insanların hayatını rahatlatmak ve çok daha konforlu seyahat etmelerini sağlamak adına çalışma yaptıklarını belirterek, verdikleri rahatsızlıktan dolayı özür diledi.