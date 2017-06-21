Dar gelirliye ucuz kiralık ev

Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER), yeni yönetimi yol haritasını belirledi. Gayrimenkul sektörü adına pek çok alanda çalışacağının sinyallerini veren GYODER, dar ve orta gelirliyi de unutmadı. Başkan Dr. Feyzullah Yetgin, "Orta ve dar gelir gruplarına konut üretimini kolaylaştıracak yeni sermaye piyasası araçlarının üretilmesi gerekiyor. Daha ucuz konut üretimi için arsa maliyetlerinin düşürülmesi konusunda kamu kurumlarıyla işbirliği içinde düzenlemeler yapılmasını gündeme getireceğiz" diye konuştu.GYODER'in Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Gürsel Öngören de Kalkınma Bakanlığı'nın, devletin portföyünde yer alacak konutları dar gelirli vatandaşa düşük fiyatla kiralayacağı bir proje üzerinde çalıştığını söyledi. Projenin TOKİ, İller Bankası gibi bir devlet kurumu tarafından hayata geçirilmesi bekleniyor. TOKİ modelinde toplu konutların genellikle merkezin dışında kaldığını dikkat çeken Öngören, "Lüks konut projelerinde belli sayıda katların bu projeye ayrılması düşünülüyor. Konut üreticilerinin projelerinin içindeki konutların da dar gelirlilere kiralanması olabilir. Üzerinde çalışılıyor" diye konuştu.Yeni dönemde özellikle İstanbul Uluslararası Finans Merkezi'nin hukuki ve vergisel altyapısının düzenlenmesiyle ilgili konuların takipçisi olacaklarına dikkat çeken Yetgin, İFM'nin finansal anlamda cazibesinin artırılması için teşvik edici düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu belirtti.Çevre ve Şehircilik Şûrası'nın çalışmalarına katılan ve kentsel dönüşümde yeni modellerin konuşulduğunu söyleyen Gürsel Öngören, "Mahalle bazında dönüşüme sıcak bakılacak. Dönüşümde muhtarlar rol alabilecek. Bir de yatay yapılaşma için kat karşılığı anlaşmaya sıcak bakılmıyor. Yani işin finansmanı emsal artışı ile karşılanmayacak, vatandaş para ile müteahhitlik hizmeti alacak" ifadelerini kullandı.Feyzullah Yetgin, gayrimenkul sektörünün dünyada yeni trendleri takip edebilmesi için Sanayi 4.0 devrimi gibi 'Gayrimenkul 4.0' versiyonuna odaklanacaklarını dile getirdi. Öncü olmayı amaçladıklarını belirten Yetgin, "Dijitalleşme, yaşlanan dünya nüfusu, genç nüfusun farklı beklentileri başta olmak üzere yeni bir trendler dalgası var. Bunu yakalamak için kapsamlı bir harekete ihtiyaç duyuluyor. Gayrimenkul 4.0'da trendlere uyum sağlamayı sağlar. Türkiye, Sanayi 4.0'a geç kaldı ancak Gayrimenkul 4.0 dönemini birlikte başlatıyoruz" dedi.DATİ Holding, iki milyar dolar yatırımla hayata geçirdiği İstanbul Turizm Merkezi bünyesinde yer alan rezidans etabında ön talep toplamaya başladı. Ataköy Marina Park Residence 99'da her biri panoramik deniz ve marina manzaralı, 69 farklı tipte ünite bulunuyor. 99 adet rezidanstan oluşan projedeki 29 ünite için lansman öncesi yüzde 20 fiyat avantajıyla 836 bin dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'na (TOKİ) ait İstanbul Kayabaşı 17. bölge yanında yer alan projedeki 77 adet işyeri açık artırmaya çıkıyor. Turyap tarafından düzenlenen açık artırma, 11 Temmuz Salı günü gerçekleşecek. Açık artırmanın düzenlendiği günde eş zamanlı olarak internetten online katılımla da teklif verilebilecek. Alanları 25 ila 126 metrekare arasında değişen işyerleri 94 bin TL'den başlayan fiyatlarla yüzde 25 peşin, 120 ay vade ile satılıyor. Taksitler, memur maaşı artış oranlarına endeksli olarak 6 ayda güncelleniyor.