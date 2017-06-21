Gayrimenkul sektöründen dar gelirliye ucuz kiralık ev

Kalkınma Bakanlığı'nın öncülüğünde devletin portföyündeki konutlar dar gelirli vatandaşa düşük fiyatla kiralanacak. Projeyi, TOKİ veya İller Bankası gibi bir devlet kurumu hayata geçirecek. Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER), yeni yönetimi yol haritasını belirledi. Gayrimenkul sektörü adına pek çok alanda çalışacağının sinyallerini veren GYODER, dar ve orta gelirliyi de unutmadı. Başkan Dr. Feyzullah Yetgin, "Orta ve dar gelir gruplarına konut üretimini kolaylaştıracak yeni sermaye piyasası araçlarının üretilmesi gerekiyor. Daha ucuz konut üretimi için arsa maliyetlerinin düşürülmesi konusunda kamu kurumlarıyla işbirliği içinde düzenlemeler yapılmasını gündeme getireceğiz" diye konuştu.