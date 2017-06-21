Taksim’e İranlı akını

Gezi olaylarıyla başlayan Atatürk Havalimanı saldırısıyla da dibi gören Taksim
otellerinin referandum sonrası oluşan istikrarlı ekonomiyle birlikte yüzü gülmeye başladı. İki aydır yüzde 80'lere varan doluluğa ulaşan Taksim otellerinin fiyatları da bir önceki yıla oranla yüzde 30 arttı. Ortalama geceliği kişi başı 100- 150 euro arası satılan otellere yoğun bir İranlı turist akını yaşanıyor. Turizmciler olumsuz bir durum yaşanmaması halinde bölgenin yılsonunu yüzde 65-70 doluluk ortalamasıyla kapatacağını, fiyatların da bir önceki yıla oranla yüzde 20 artacağını söylüyor.
15 EYLÜL'E KADAR SÜRER
Taksim'de iki otelle hizmet veren Elite World Otelleri Genel Müdürü Ünsal Şınık, bölgeye yabancı turist talebinin yüksek olduğunu söyledi. Şınık, "Nisanmayıs yüzde 70 doluluklarda gitti. Haziran ramazana denk gelmesine rağmen İranlı turistin yoğun bir ilgisi oldu ve yüzde 80 dolulukları yakaladık. Bu doluluk oranları 15 Eylül'e kadar sürecek" dedi. Yüksek doluluğun fiyatlara da yansıdığını anlatan Şınık, fiyatların yüzde 30 arttığını kaydetti. Bölgeye İran ve Körfez'den yoğun talep olduğunu anlatan Şınık, "Avrupalı turist sayısındaki gerileme Gezi olaylarıyla başladı. Atatürk Havalimanı saldırısı sonrasında da neredeyse sıfırı gördü. Şimdi biraz toparlanıyor ancak sayıları hâlâ çok düşük" diye konuştu. Avrupalı turistin cruise turlarıyla geldiğine dikkat çeken Şınık, "Maalesef bu gemiler Türkiye'yi rotalarından çıkardı. Devlet cruise turistini geri çekmek için cruise turisti başına 30 dolar teşvik açıkladı ancak geç kaldı. Bu teşvik gelecek yıl daha iyi hissedilir" ifadelerini kullandı.
KATAR TURİSTİ ETKİLEMEDİ
St. Regis İstanbul Satış Direktörü Ceyda Noyan, nisan-mayısta dolulukların yüzde 80'leri bulduğunu belirterek, "Haziranda ramazanın etkisiyle yüzde 20 gerileme var. Bayram sonrası için rezervasyonlar oldukça iyi. Temmuz-ağustosta yüzde 80'leri yakalarız" dedi. Hilton Grubu Türkiye Satış Yöneticisi Erhan Türkan da son iki aydır yüksek dolulukları yakaladıklarını belirterek, "Katar yaptırımının ardından tedirginlik yaşamıştık, ilk üç gün rezervasyonlar yavaşladı ancak sonra yine arttı" diye konuştu.