Yargıtay’dan kart bilgileri çalınanlara müjde

Yargıtay, bilgisi dışında kullanılan kredi kartının borcunu ödemek zorunda kalan tüketicinin açtığı davada, tüketicinin şifresini özenle koruyamadığına ilişkin delil ibraz edemeyen bankayı mahkum eden yerel mahkeme kararını onadı. Tokat'ta yaşayan bir işadamı, uzun süredir kullanmadığı kredi kartından aynı gün peş peşe yapılan 20 bin liralık 8 ayrı alışverişle sarsıldı. Şirket hesabından bankaya parayı ödemek zorunda kalan işadamı, Tokat 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne tazminat talebiyle dava açtı.

Davalı bankanın tek kullanımlık şifre ile alışveriş yapıldığını bildirdiğini belirten davacı avukatı, "Müvekkilim hiçbir zaman tek kullanımlık şifre ile herhangi bir işlem gerçekleştirmemiştir. Yapılan alışverişin belge düzenlenmeksizin yapılan işlemlerden olduğu, müvekkilim zararına kartın üçüncü kişiler tarafından hukuka aykırı şekilde kullanıldığı ortadadır" dedi.



BANKA SORUMLU BULUNDU

Mahkeme davacının kredi kartı kişisel bilgilerinin bilgisi dışında kötü niyetli üçüncü kişi tarafından ele geçirildiğine hükmetti. Bilirkişi raporunda, bankanın davacının şifre veya korunması gereken bilgileri özenle korumadığına dair bir delil ibraz etmediği gibi, davacının internet bankacılığı kullandığına dair delil sunmadığı ve kredi kartının çok uzun süredir kullanılmıyor olması sebebiyle bankanın sorumlu olduğu belirtildi. Dava dosyasını inceleyen Yargıtay 19. Hukuk Dairesi, mahkemenin kararını onadı.

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