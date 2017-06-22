29 milyonluk masrafı millete ödetmişler

FETÖ'nün finansörü Kozaİpek Holding'e ilişkin iddianamenin ek klasörlerinde, yapılan büyük usulsüzlüğe dikkat çekildi. İpek ailesinin, ev, aidat, taksi, mutfak ve kedi mamalarından oluşan 28 milyon 618 bin 860 TL'lik masrafın halka açık şirketlerin hesaplarından karşılandığı belirtildi.



EK KLASÖRLERDEN ÇIKTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'ye finans sağladığı gerekçesiyle Kozaİpek Holding iddianamesinin ek raporlarına ulaşıldı. Cumhuriyet Savcısı Musa Yücel, FETÖ'ye finans sağladığı gerekçesiyle firari Akın İpek, Melek İpek ve Cafer İpek'in de aralarında bulunduğu 45 şüpheli hakkında hazırlanan iddianameyi mahkemeye göndermişti. İddianamenin ek klasörlerinde yer alan vergi suçu raporunda çarpıcı ayrıntılara yer verildi. Raporda, toplamda 28 milyon 618 bin 860 TL harcamanın holding bünyesinde halka açık olan şirketlere kalem kalem fatura edildiği belirtildi. Buna göre, Koza Altın'a 26 milyon 799 bin 996, İpek Enerji'ye 154 bin 489, Özdemir Antimuan'a 522 bin 598, ATP İnşaat'a 891 bin 905, ATP Havacılık'a 244 bin 286, Koza İpek Sigorta'ya 4 bin 583 TL yansıtıldığı vurgulandı.



BİLİNÇLİ KURGULANMIŞ

Belirtilen miktarlardaki sermayenin şirketler bünyesinde kayba uğratıldığı belirtilen raporda, "Suçun manevi unsuru kasttır. Somut olayda, suç fiilinin hataen, ihmalen, acemilikle, özensizlikle işlenmesine imkân yoktur. Tüm süreç bilinçli bir şekilde kurgulanmış ve netice elde edilmiştir" tespitine yer verildi.



KEDİ MAMASI DA FATURA EDİLMİŞ

Raporda, İpek ailesinin İstanbul'daki yalısının özel işleri için kullanılan taksi faturalarını da şirkete gider olarak yansıttığı aktarıldı. Raporda, 2014 tarihli kedi mamaları ve muayene ücretleri açıklamalarının yazıldığı toplamda bin 719 TL'lik ve oğlu Ali İpek ile arkadaşlarının yemek ücreti açıklamalı bin 200 TL'lik faturanın yer aldığı da belirtildi. Ayrıca raporda yer alan 2012-2015 yılları arasında Park Oran Ankara'da bulunan evlerin aidat ödemelerinin bulunduğu 38 bin 840 TL'lik fatura da dikkat çekti.



20 MİLYON GAZETE ALINMIŞ

Rapora göre Koza-İpek Holding bünyesinde çıkarılan ve KHK kapsamında kapatılan FETÖ yayın organlarından Bugün ile Millet gazetesinden holding tarafından toplamda 20 milyon adet alındığı tespit edildi. Söz konusu gazetelerin ücretlerini Koza Grubu şirkete ödettirmek için yansıtma faturası düzenledikleri belirlendi.

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