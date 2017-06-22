Bayramda milli park ve tabiat parkları ücretsiz

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Ramazan Bayramı'nda milli park ve tabiat parklarına girişlerin ücretsiz olacağını belirterek, faydalanacak vatandaşlarından gerekli hassasiyeti göstermelerini, orman yangınlarına yol açabilecek ihmallerden kaçınmalarını istedi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce ülke genelinde işletilen milli park ve tabiat parklarına girişler, vatandaşların Ramazan Bayramı'nda huzurlu bir ortamda tabiatla iç içe vakit geçirmesi ve aileleriyle bir arada piknik yapabilmesi için ücretsiz olacak.

Havası, suyu, tarihi ve tabii kaynak değerleri, tabii görünümleri ve sakin ortamlarının yanı sıra vatandaşlara eğlenme, dinlenme ve boş zamanlarını değerlendirme imkanı sağlayan milli parklar ve tabiat parkları bayram süresince vatandaşları ağırlayacak.

Bayram boyunca vatandaşlar tarafından ziyaret edilecek milli park ve tabiat parklarında herhangi bir aksilik yaşanmaması için gerekli tedbirleri alan Bakanlık, bu parklarda bulunan tesislerin bakım ve tadilatını da gerçekleştirdi.

Alanlarda yeterli sayıda görevli bulundurulması için planlama yapan yetkililer, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için gerekli güvenlik önlemlerini de aldı.

"GEREKLİ TEDBİRLER ALINDI"

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, bayramda vatandaşları milli park ve tabiat parklarında ağırlamak için gerekli hazırlıkların tamamlandığını belirtti. Vatandaşların Ramazan Bayramı'nı bayram tadı, coşkusuyla yaşayabilmeleri ve tabiatla iç içe olmaları için milli park ve tabiat parklarına girişlerin ücretsiz olması konusunda talimat verdiğini dile getiren Eroğlu, şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak vatandaşlarımızın hem güvenliği hem de rahat etmeleri için gerekli tedbirleri aldık. Vatandaşlarımızı bayramda milli park ve tabiat parklarına davet ediyorum. Tabii alanlarımızdan faydalanacak vatandaşlarımızdan bu alanlarda gereken hassasiyeti göstermelerini istiyorum. Kendilerinden ayrıca orman yangınları konusunda tedbirli davranmalarını, milli parklar, tabiat parkları ve orman içerisinde orman yangınlarına sebebiyet verecek ihmallerden kaçınmaları gerektiğini hatırlatıyorum. Bu vesileyle de bütün vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyor ve huzur içinde bir bayram geçirmelerini diliyorum."