Ertem: Faiz artırmak rekabet değildir

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Cemil Ertem, NTV televizyonunda katıldığı programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ertem, bankaların mevduat yarışında faizleri yükseltmesinin çok önemli bir sorun olduğuna işaret ederek, "Bununla ilgili tabii ki Başbakan'ın dediği gibi önlemler düşünülüyor. Faiz yarışı kimsenin hoşuna gitmeyen bir durum" dedi.

Ertem, "Bu aslında rekabet değildir, oligopol piyasanın dayatmasıdır ve Rekabet Kurumu'nun alanıdır. Kurum tekrar buraya bakabilir" ifadelerini kullandı.

Başbakan Binali Yıldırım, bankaları makul bir faiz oranı uygulamaları konusunda uyararak hükümetin elinde araçlar olduğunu söylemişti.

"HAZİNENİN İÇ BORÇLANMA&NBSP;NEDENLERİNE BAKMAK GEREK"

Yurtdışından yeni bir finansal mimari ile döviz açık pozisyon yaratmayacak girişlerin sağlanabileceğini söyleyen Ertem, "Ama bunlar hep piyasa dostu, normal işleyişini bozmayacak, yasaklarla değil özellikle mali piyasaları daha derinleştirecek yöntem ve araçlar olabilir" dedi.

Ertem, banka sisteminde önemli reformlar gerektiğine de işaret etti. "Hazine'nin borçlanma nedenlerine biraz daha bakmak gerek. Hazine'nin iç borçlanması faizleri yükseltici bir dinamiktir" diyen Ertem şöyle devam etti:

"Burada daha sağlıklı, daha uzun vadeli, buna bağlı olarak daha düşük faizli ama döviz açık pozisyon yaratmayacak yeni finansal mimariler geliştirmek gerek."

Ertem, ayrıca, Varlık Fonu'nun önümüzdeki günlerde daha sıkı çalışmaya başlayacağını, üç yıllık stratejisi yayınlandıktan sonra bütün piyasada çok etkin oyuncu bir oyuncu olacağını söyledi.

Büyümeye de değinen Cemil Ertem, "KGF'nin büyümeye ikinci çeyrekte bir puana yakın katkısı olacağını düşünüyorum. İkinci çeyrek itibarıyla KGF kredi etkisini sanayi büyümesinde; üçüncü ve dördüncü çeyrekte ise finansal tarafta yani banka tarafında göreceğiz. Çünkü bu krediler banka sistemine tekrar mevduat olarak dönecek ve bankalarda mevduat sıkıntısı üçüncü çeyrekte KGF etkisi ile de biraz aşağı gelecek" diye konuştu.