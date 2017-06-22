Hafta sonu tatili ile ilgili flaş açıklama

Sanayi Bakanı Faruk Özlü Bloomberg HT'nin canlı yayınında gündeme dair soruları yanıtladı. Bakan Özlü, hafta sonu tatilinin devam ettiğini ve kaldırılmasının mümkün olmadığını belirterek, "Hafta sonu çalışmak isteyen işletmeler izin almayacak" dedi.

Kamuoyunda tartışma yaratan zeytinlik sahalarla ilgili bazı konuların tasarıdan çıkarılmasıyla ilgili olarak Özlü "Bize talep sanayi odalarından gelmişti. Bu ihtiyaçtan kaynaklanan bir düzenlemeydi. Konu başka taraflara çekilince maddeyi geri çektik ama ihtiyaç ortada... Zeytinlik konusu ileriki günlerde gündeme gelebilir ama önceliğimiz arasında yok" değerlendirmesini yaptı.

Özlü taraflar arasında görüşmelerin süreceğini belirtti.

BÜYÜME BEKLENTİSİ

Bakan Özlü yılın 2. yarısında daha yüksek büyüme beklediklerini ifade ederek "2. çeyrekte yüzde 5'in üzerinde büyüme bekliyoruz, geçen yıl FETÖ darbe girişimi olmasaydı geçen sene de yüzde 2.9 değil yüzde 4'ler civarında büyüyecektik. Türkiye büyümeye devam edecek" dedi.

YERLİ OTOMOBİLDE HEDEF 2019

Yerli otomobil knusunda çalışmaların sürdüğünü, bayram sonrasında konuyla ilgili hızlı bir süreç olacağını belirten Özlü "Yerli otomobilin özel sektör öncülüğünde devlet desteğiyle olmasını istiyoruz. Hedefimiz 2019'da Türk otomobilinin yollarda görülmesidir" dedi.