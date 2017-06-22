KDV uygulama tebliğinde önemli değişiklik

Maliye Bakanlığının Katma Değer Vergi·si· Genel Uygulama Tebli·ği·nde Deği·şi·kli·k Yapılmasına Dai·r Tebli·ği, Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, KDV iade alacağının 4760 sayılı ÖTV Kanunundan doğan borçlara mahsuben iade edilemeyeceğine yönelik ibare yürürlükten kaldırıldı.

İade hakkı tanınan işlemlerden kaynaklanan KDV iade alacağının 4760 sayılı ÖTV Kanunundan doğan borçlara mahsuben iadesi, mükellefin talebine bakılmaksızın münhasıran vergi inceleme raporu sonucuna göre yapılacak.

Mahsup işlemi, vergi inceleme raporunun vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği tarih itibarıyla yapılacak. İndirimli Teminat Uygulaması Sertifikası İTUS) sahibi mükellefler de dahil talep edilen iade miktarının tamamı için teminat verilmesi halinde mükellefin iade talebi yerine getirilecek. Teminat vergi inceleme raporu sonucuna göre çözülecek.

KDV iade alacağının 4760 sayılı ÖTV Kanunundan doğan borçlara mahsuben iadesine ilişkin, bugün itibarıyla henüz sonuçlandırılmamış iade talepleri, münhasıran vergi inceleme raporu sonucuna göre yerine getirilecek. Mahsup işlemi, vergi inceleme raporunun vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği tarih itibarıyla yerine getirilecek.

İTUS sahibi mükellefler de dahil talep edilen iade miktarının tamamı için teminat verilmesi halinde mükellefin iade talebi yerine getirilecek ve teminat vergi inceleme raporu sonucuna göre çözülecek.?