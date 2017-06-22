Ömer Faruk Kavurmacı 23 Ekim'de hakim karşısına çıkacak

Ömer Faruk Kavurmacı, kapatılan TUSKON'un Başkanı Rıza Nur Meral ve Genel Sekreteri Mustafa Muhammet Günay, Faruk Güllü'nün de bulunduğu 3'ü firari, 30'u tutuklu 86 sanıklı TUSKON davasının duruşma günü belli oldu.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları yerleşkesinin yanındaki duruşma salonunda yapacağı davanın ilk duruşması 23 Ekim 2017 Pazartesi günü yapılacak. Davanın ikinci duruşması 24, üçüncü duruşması 25, dördüncü duruşması 26 ve beşinci duruşması da 27 ekim tarihinde görülecek.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün iş dünyasına yönelik soruşturma kapsamında TUSKON yönetici ve üyesi 86 kişi hakkında dava açıldı.

İddianamede şüphelileri arasında bulunan TUSKON'un firari Başkanı Rıza Nur Meral ile firari Genel Sekreteri Mustafa Muhammet Günay hakkında, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "TBMM'Yi ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet, "Terör örgütü kurmak ve yönetmek", "suçundan ayrı ayrı 15'er yıldan 22.5 yıla, "örgüt suçu kapsamında özel belgede sahtecilik" suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Sanıklar Ramazan Erdem, Serkan Ercan ve Süleyman Tari hakkında da, "Örgüt suçu kapsamında özel belgede sahtecilik" ve "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından 8.5 yıldan 18 yıla, aralarında Ömer Faruk Kavurmacı ve Faruk Güllü'nün de bulunduğu 80 sanık için de "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.