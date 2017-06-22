Tek hane için kolektif savaş

Hükümet, 6 ay sonra ilk kez mayıs ayında gerileyerek yüzde 11.72'ye düşen enflasyonu, tek haneye çekmeye yönelik finansal reçeteyi hazırladı. Enflasyonu en düşük seviyede tutmak için önemli çalışmalar yaptıklarını belirten Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, yerli üreticinin ithalat baskısına karşı korunacağını ve yerli üretimin tüketimi karşılamadığı ürünlerde ulusal tarife kontenjanının açılacağını söyledi.İthalatın ülke ekonomisi yararına ve uluslararası ticaretin gereklerine uygun olarak düzenlenmesi için bazı tedbirler alındığının altını çizen Bakan Zeybekci, "Sanayicinin rekabet gücünü arttırmak, modernize olmalarını sağlamak, tüketici fiyatlarını düşürmek, yeni iş alanları yaratmak amacıyla çalışmalar yapılıyor. Bu kapsamda ülkemiz ile AB'ye üye ülkelerde yerli üretimi olmayan Gümrük Birliği kapsamındaki hammadde ve yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerinin gümrük vergileri özel tanımlarla geçici olarak askıya alınıyor" dedi.Gıda fiyatlarındaki oynaklığı ortadan kaldıracak tedbirler alındığının altını çizen Zeybekci, "Bunların sonuçları da görülmeye başladı. Gıda ve tarımsal ürünlerde arz-talep, dış ticaret dengesi, üretim-tüketim değişimleri takip ediliyor. Gümrük vergileri, tarife kontenjanı açılması, gözetim uygulaması gibi araçlarla gıda enflasyonuyla mücadeleye katkı verilecek" diye konuştu. Zeybekci, Merkez Bankası'nın da enflasyon açısından alarm verdiği belirlenen bazı tarımsal ürünler için de dış ticaret tedbirleri alacağına vurgu yaptı. Gıda ve tarımsal ürün sektörünün tüm yapısal sorunlarının Gıda Komitesi'nde en üst düzeyde ele alındığını ifade eden Bakan Zeybekci, arz ve fiyat istikrarını sağlayacak ve sektörün genel dengesini gözetecek önlemler alındığını kaydetti.Fizikiimkânsızlar ve tedarik zincirinden kaynaklı sorunların çözümü için yatırım teşviklerinin geliştirileceğini kaydeden Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Tarım ürünlerindeki yaklaşık yüzde 20-30 arasındaki gümrük korumasını indirdik. Gıda fiyatlarında oynaklık yüzde 20 tavanına yaklaştığı zaman otomatik olarak ithalat sistemi devreye girecek" dedi.