ABD vizesi almak zorlaşıyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın imzaladığı yeni kararname, konsoloslukların vize işlem sürelerini uzatacak.

Kararname öğrenci ve turist vizeleri dahil göçmen olmayan vize işlemlerini hızlandıran düzenlemeyi ortadan kaldırıyor. Eski başkan Barack Obama'nın düzenlemesi, Dışişleri Bakanlığı'ndan, vize başvuruları mülakatlarının yüzde 80'inin üç hafta içinde yapılmasını istiyordu. Trump, yeni kararnameyle bu süre sınırlamasını geçersiz hale getirdi.

Trump yönetimi yakın zaman önce, vize başvuru değerlendirmelerine son beş yıldaki sosyal medya kullanımının incelenmesini ve son 15 yıllık biyografik bilgi taramasını da eklemişti.