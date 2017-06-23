Borsa 100 bini devirdi, 888 milyoner yarattı

Borsadaki milyoner sayısı 5 bin 100'e çıktı. Milyonerlerin Borsadaki varlığı 7 milyar lira artarak 32.2 milyara tırmandı. Milyonerlerin serveti de yüzde 28 yükselmiş oldu. Borsada 500 bin ile 1 milyon lira arasında hisse varlığı bulunan kişi sayısı ise 5 bin 303 kişiden bin 455'e ulaştı.



Bu kesimin varlığı ise 4.5 milyar lira düzeyine çıktı. Borsayı terk edenler ise hisse varlığı 20 binin altındakiler oldu. Böylece kesim Borsanın yüzde 38 tırmanışından yararlanmamış oldu. Borsadaki hisselerinin değeri 100 lira ile 20 bin lira arasında bulunan 22 bin 648 kişi Borsaya elveda derken bu aralıkta en kalabalık kesim bin ile 5 bin lira arasında hissesi olan 9 bin 867 kişi oldu.



HESABINI SIFIRLAYAN HAREKETLENDİ



Varlığı 10 bin ile 20 bin arasında olan 9 bin 180 kişi de yükselişten fayda sağlayamadı. Sayısı 12 bin azalan 0-1 lira arasındaki yatırımcının ise Borsanın yükselişe geçmesi ile uyumaya bıraktıkları portföylerini harekete geçirdiği gözlendi. Yine 2-100 liralık portföye sahip kişi sayısı da 8 bin 247 artış gösterdi.



TÜRKLER 19, YABANCILAR 48 MİLYAR TL KAZANDI



Son 6 ayda Borsa İstanbul'un artan 67.5 milyar liralık değerinden burada payı yüzde 64 olan yabancı yatırımcı daha fazla pay aldı. Bu durum yabancıların yatırım yaptığı hisselerin daha fazla değer kazandığı anlamına geliyor.



Yabancının Borsadaki varlığı 48.5 milyar lira arttı. Bu miktarın büyük bölümü fonların elindeki hisselerin değer artışından geldi. Türkler ise ellerindeki hisselerin artışından ancak 19 milyar kazanabildi. Türk gerçek kişilerin hisse varlığı 45 milyardan 54.3 milyara çıkarak 9.4 milyar artabildi. Türk şirketleri ise Borsanın rallisinden 7 milyar kazandı. Türkler 19, yabancılar 48 milyar TL kazandı.



YAŞLI KURTLAR KAR KOKUSU ALDI, GENÇLER İSE KAYBETTİ



Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre, Borsanın rekorlar kırdığı dönemde hisse alarak yatırım yapanlar ağırlıklı olarak 55 yaşın üstündekiler oldu. Son 6 ayda yaşı 55'in üstündeki 15 bin 549 kişi hisse senedi alarak sermaye piyasalarına girdi ve doğal olarak kârlı bir yatırım yaptı. Bu dönemde yatırım yapanlardan sayısı en fazla olanlar 4 bin 317 kişi ile 75 yaş üstündekiler oldu. 75 yaş üstü yaşlı kurtların portföyü tam 1 milyar lira artarak 3.7 milyar liradan 4.7 milyar liraya çıktı. En başarılı olan kesim ise yaşı 70-74 arasındaki yaşlılar oldu.



Bu kesimin Borsadaki sayısı 2 bin 571 kişi artarak 39 bin 268'e ulaşırken bunların portföyü tam 1.6 milyar lira (yüzde 60) artarak 4.3 milyar lira oldu. Aksine gençlerin ise Borsa yükseldikçe hisse senetlerinden çıktıkları ve portföy değerlerinin de doğal olarak düştüğü ortaya çıktı. Özellikle yaşı 35-40 arasında olan 8 bin 266 yatırımcının Borsadan çıkması sonucu Borsadaki yerli yatırımcı sayısı da önemli oranda azaldı. 30-34 ile 40-44 yaş aralığındaki 11 bin 952 yatırımcı da son 6 ayda Borsayı terk etti. 30-35 yaş aralığındaki yatırımcı sayısı 6 bin 610 kişi ve 40-44 aralığındaki yatırımcı sayısı ise 5 bin 342 azaldı. İlginç bir yaş grubu ise 45-50 yaş aralığı oldu. Bu yaş grubu 3 bin 181 artarken 50-55 yaş aralığının 2 bin 499 azalmış olması dikkat çekti.