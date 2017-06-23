Katar’a ihracat normalin üç katına çıktı

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Bahreyn başta olmak üzere bazı Basra Körfezi'ne kıyısı olan Arap ülkeleri bu ayın başında, terörizme destek verdiği iddiasıyla Katar'la diplomatik ilişkilerini kesmiş, Türkiye ise Katar konusunda bu ülkelerin yanlışa düştüğünü açıklayarak, Katar'a gıda ve malzeme sevkiyatını artırarak sürdürmüştü.

Gazetecilerle iftar yemeğinde bir araya gelen Tüfenkci bir soru üzerine, "5 Haziran'dan bu yana Katar'a 32,5 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirilmiştir. Bunun 12,5 milyon doları gıda. Bu rakam normalin üç katı" dedi.

BÜYÜME, KUR VE DIŞ TİCARET

Türkiye ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde de büyümeye devam edeceğini vurgulayan Tüfenkci, "Yıl sonu itibarıyla büyümede yüzde 5'leri yakalayacağız" diye konuştu. Türkiye ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde teşviklerin desteğiyle iç talep ve ihracat ödülünüzde yüzde 5 büyüme gerçekleştirmişti. Yıl sonu büyüme beklentisi de yukarı çekilmişti.

Döviz kuru ile ilgili de Tüfenkci, "Dolar son aylarda en düşük seviyelerinde seyrediyor. Yıl sonuna karar da stabil şekilde normal öngörülebilir şekilde seyretmesini bekliyoruz" ifadesini kullandı. Tüfenkci, "Dış ticaretimiz toparlanıyor, ihracatımız büyümeyi destekliyor… Mayıs ayında yüzde 9,5 oranında artan ihracat yılın ilk beş ayında yüzde 8,9 arttı… Son bir yılda yüzde 4,7 arttı" dedi.

KREDİ NOTU

Uluslararası derecelendirme kuruluşlarının notlarına dönük de Tüfenkci, "Türkiye'nin alelacele notunu düşürmelerini anlamamıştık. Şimdi hatalarını düzeltmelerini bekliyoruz. Bu inandırıcılıklarını kaybetmemeleri için gerekli" ifadesini kullandı.

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye için büyüme tahminini hafta içinde yüzde 4,7 olarak güncellemişti.

FAİZLER

Tüfenkci faizlerin seviyesiyle ilgili ise, "Bankaların ticari kredilerini kullandırırken yatırımcı dostu olmasını bekliyoruz. Ancak tacir ve esnafımız da kendi aralarında vadeli satışlarda faiz oranlarını düşürmeli. Kendi aralarındaki faiz oranları da yüksek" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan sonra, Başbakan Binali Yıldırım da iki gün önceki açıklamasında bankaları makul bir faiz oranı konusunda uyarmıştı.