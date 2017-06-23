Kreş yardımından vergi alınmayacak

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Gelir Vergisi Kanun Tasarısı'nda kreş yardımı desteğini bir vergi istisnası olarak getirdiklerini söyledi. Bakan Ağbal, düzenlemeyle ilgili şu bilgileri verdi: "Bir işletmede çalışan bayan personel, çocuğunu işletmenin kendisine ait olmayan bir kreşe gönderiyor ve işveren de bu çalışanına kreş yardımı yapıyorsa, bu yardımın 300 liraya kadar olan kısmı çalışanın ödeyeceği gelir vergisinden istisna olacak."



DİLEKÇE SAYISI 1 MİLYONU GEÇTİ

Katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Naci Ağbal, şu ana kadar vergi dairelerine olan borçlar bakımından 4.3 milyar liralık alacağın yapılandırılması için müracaat yapıldığını ve 1 milyon 103 bin dilekçe alındığını söyledi. Bu rakamların özellikle son birkaç gün içerisinde çok hızlı şekilde artacağını söyleyen Bakan Ağbal, "Şu an için yaklaşık 500 bin vatandaşımız müracaatlarını yaptı" dedi.

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