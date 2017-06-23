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Mavi Marmara ile ilgili flaş açıklama!

AA

Ekonomi Haberleri

Giriş Tarihi: 23.6.2017 12:50 Güncelleme Tarihi: 23.6.2017 13:09
Mavi Marmara ile ilgili flaş açıklama!

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Mavi Marmara gemisine yönelik saldırıda şehit olanların ailelerine tazminat ödemelerinin yapıldığını bildirdi

Gazze'ye yardım malzemesi taşıyan Mavi Marmara isimli gemiye 31 Mayıs 2010'da İsrail komandolarının illegal bir şekilde düzenlediği baskında 10 Türk şehit olmuştu.

Mavi Marmara saldırısının yedinci yıldönümünde, İsrail'in saldırıda ölenlerin yakınlarına ödenmek üzere Türkiye'ye verdiği 20 milyon doların, aradan dokuz ay geçmesine rağmen ailelerine ödenmediği belirtilmişti.

Bunun üzerine yazılı bir açıklama yapan Maliye Bakanlığı, tazminat ödemelerinin yapılmaması veya geciktirilmesi gibi bir yaklaşımın asla söz konusu olmadığını, ailelerle görüşmeler çerçevesinde çalışmaların tamamlanarak gerekli ödemelerin süratle yapılmasının temin edileceğini açıklamıştı.

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Mavi Marmara ile ilgili flaş açıklama!
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