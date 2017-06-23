Sanayiciden nitelikli üretim talebi

Sanayici, yeni hedefini üretimde niteliğin artmasına dönük olarak kurguladı. Yüksek maliyet, haksız rekabet gibi pek çok sorunla mücadele eden İstanbul Sanayi Odası (İSO) üyeleri, asıl sıkıntının bürokrasi, yüksek kredi faizleri ve kalkınmaya yönelik finansal kurumların eksikliği olduğunu belirtti.



'DESTEK İSTİYORUZ'

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, İSO Meclisi'nin aylık olağan toplantısına katılan Başbakan Binali Yıldırım'dan, sanayide büyümenin hızlandığını ancak asıl hedeflerinin nitelikli büyüme olduğunu ve bu yönde destekler beklediklerini söyledi. İSO Meclisi Toplantısı, önceki gün "Üretim Ekonomisini Güçlendirme Sürecinde Sanayimizin Sergilediği Büyüme Başarısını ve Vizyonunu Sürdürülebilir Kılmak İçin Önceliklerimiz" ana gündemi ile gerçekleştirildi. Bahçıvan, nitelikli sanayi üretimi ile bütünleşen bir İstanbul için Başbakan Yıldırım'dan destek beklediklerini de ifade ederek, şehirdeki sanayi tesislerinin her 10 yılda bir taşınmasıyla ilgili projelerin hem kaynak hem de zaman israfı yarattığını vurguladı. Bahçıvan, "Kentin ihtiyaçları ile sanayinin ihtiyaçları arasındaki denge gözetilerek İstanbul'da sanayi yeniden ele alınmalıdır. İstanbul'daki sanayimizin her 10-15 yılda bir, şehrin gelişimi paralelinde bir oraya bir buraya taşınması ciddi kaynak israfıdır. İstanbul'daki sanayimizin bu göçebelik durumu artık bir çözüme kavuşturulmalıdır" diye konuştu. Sürdürülebilir ekonomik büyüme için nitelikli finansmana erişiminin önemine de değinen Bahçıvan, kamunun sanayi yatırımlarına mutlaka destek olması gerektiğini belirtti.



FAİZ ÜRETİM İÇİN ENGEL

Bu notada yeni nesil bir kalkınma bankasının önemli bir ihtiyaç oduğunu söyleyen Bahçıvan, "Bu banka, sanayicilere Türk Lirası, uzun vadeli uygun maliyetler ile proje kredi sağlamalı. Son dönemde, kredi faizlerinde yüzde 15-16'lık oranlara varan yükselişe tanık oluyoruz. Faizin böyle yüksek olması üretim ekonomisine geçişin önünde ciddi bir engel" dedi. İSO Meclis Başkanı Zeynep Bodur Okyay da, sanayicilerin Ar-Ge'ye ayırdıkları payın yüzde 20 düştüğünü belirterek, "Biz teknolojiyi tüketen değil, üreten olmalıyız. Sanayici üzerine düşen görevi yerine getirmeye hazır. Ancak bu dönüşümü hükümetin desteği olmadan sağlayamayız" dedi.



İSO'NUN MERKEZİ ODAKULE YENİLENDİ

Türkiye'nin ilk gökdelenlerinden birisi olan İstanbul Sanayi Odası mülkiyetindeki Odakule binası, bir yıllık tadilat sürecinin ardından Başbakan Binali Yıldırım tarafından yeniden hizmete açıldı. Toplam 15 bin 750 metrekare kapalı alana sahip olan 23 katlı Odakule'de, renovasyon çalışmaları ile gün ışığından en üst düzeyde faydalanılması, ayrıca su ve enerji tasarrufu sağlanması hedeflendi. Geçen yıl yangın tehlikesi atlatan binada olası bir yangına karşı da son teknoloji acil anons sistemi, yangın algılama ve ihbar sistemi, yağmurlama sistemi, yangın hidrofor grupları yapıldı. Tüm binanın elektrik tüketim ihtiyacını karşılayacak jeneratör sistemi de devreye alındı. Yine Odakule'de trafik optimizasyonu sağlayan 3 metre/saniye hıza sahip akıllı sistemli dört asansör kullanıldı. İç mekan yapı kimyasallarından zararlı bileşik oranları da en az olanlar tercih edildi.

Bugün neler oldu? (23.06.2017)