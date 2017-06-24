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Çanakkale'de 5 kilometre feribot kuyruğu

Giriş Tarihi: 24.6.2017 13:37 Güncelleme Tarihi: 24.6.2017 13:44
Çanakkale'de 5 kilometre feribot kuyruğu

Dört günlük Ramazan Bayramı tatili için Çanakkale'de dün başlayan yoğunluk, bugün had safhaya ulaştı. 1915 Çanakkale Köprüsü, temeli atıldığı gün CHP'li grupların öncülük ettiği bir kesim tarafından protesto edilmişti

Özellikle İstanbul başta olmak üzere Trakya'daki kentlerden tatilini geçirecekleri yerlere gitmek için yola çıkanlar, bu sabahtan itibaren feribot iskelelerinde uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu.

En büyük yoğunluk ise Çanakkale Boğazı'nın geçildiği Gelibolu-Lapseki, Gelibolu-Çardak, Eceabat-Çanakkale ve Kilitbahir-Çanakkale feribot hatlarında yaşandı.

KUYRUK 5 KİLOMETREYEYE ULAŞTI

Gelibolu, Eceabat ve Kilitbahir feribot iskelelerinde, uzun araç kuyrukları oluştu. Özellikle Eceabat'tan Çanakkale'ye geçmek için sıraya giren tatilcilerin oluşturduğu araç kuyruğu 5 kilometreye ulaştı.

SAATSİZ SEFER YAPILIYOR

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Gelibolu-Lapseki, Eceabat- Çanakkale, Kilitbahir- Çanakkale, Kabatepe- Gökçeada ve Geyikli- Bozcaada hatlarında toplam 17 feribot ile saatsiz olarak sefer yapıyor.

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Çanakkale'de 5 kilometre feribot kuyruğu
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