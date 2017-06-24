Katar krizi Türklere yeni kapıları açtı

'Krizi fırsata çevirme' konusundaki klasik durum, Katar'ın yaşadığı süreçte Türkiye için tam olarak hayata geçecek. Katar'da son yıllarda ciddi ihale alan Türk inşaat şirketlerinin sadece proje konusunda değil, çimento, havuz ekipmanları ve diğer inşaat malzemelerinin ihracatında da önemli mesafe kat etmesi bekleniyor.

Çöl ülkesi olan Katar gıdada büyük oranda ithalata bağımlı. Kısa sürede gıdada sıkıntı yaşanması beklenilen ülkede fiyatların kısa zamanda yükselmesi bekleniyor. En önemli tedarikçisi Suudi Arabistan'ın sınırları kapatması, bu noktada bölgeyi iyi tanıyan Türk gıda şirketlerinin önünü açıyor. Yatırım yapmak isteyen genç Türk iş adamları da fırsatları değerlendiriyor.

Atlaspool Genel Müdürü Volkan Köklü de son dönemde Körfez ülkelerine daha fazla odaklandıklarını ve geçen yıl Katar'da cirolarının 2 kat artış kaydettiğini bildirdi.

Avrupa markalarının önüne geçerek bir çok büyük projede yer aldıklarını ifaden eden Volkan Köklü, Doha'nın 3 ayrı bölgesinde 2 yıl ve üzeri sürecek büyük ölçekli bayilik anlaşmaları yaptıklarının altını çizdi.

"KATAR'DA TÜRK FİRMA VE ÜRÜNLERİNE İLGİ ARTTI"

Havuz ekipmanları bağlamında Körfez coğrafyasındaki hemen hemen tüm ülkelerde yer aldıklarını belirten Köklü "Türkiye ve Katar arasındaki yakınlıktan faydalandık. İki ülke arasındaki yakınlık Türk iş adamları için çok iyi bir fırsat. Katar'ın satın alma gücü kişi başına milli gelirinin yaklaşık 130 bin dolar, Türk firmaları için büyük bir potansiyel var. Firmalarımız vakit kaybetmeden burada yerlerini almalı." dedi