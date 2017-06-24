Yabancı Türkiye’de ev almaktan vazgeçmedi

FETÖ'nün darbe girişimi, jeopolitik riskler ve küresel belirsizliklerin etkisiyle Şubat 2016'dan bu yana azalan yabancının konut alımı hızlandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) dün açıkladığı verilere göre, yabancılara yapılan konut satışları mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10.1 artarak bin 775 oldu. Yabancılara konut satışlarında ilk sırayı 571 konutla İstanbul aldı. Türkiye ekonomisinin lokomotifliğini üstlenen konut sektöründe, markalı üreticilerin kampanyaları, düşük faiz oranları ve vergi teşviklerinin etkisiyle satış artışı devam ediyor.



556 BİN 784 EV SATILDI

Türkiye genelinde konut satışları mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1.5 artarak 116 bin 558 adet oldu. Konut satış istatistiklerine göre, 'ipotekli satış' olarak nitelendirilen kredili satışlar da aynı dönemde yüzde 17.8 artışla 41 bin 738 adet olarak gerçekleşti. Toplam konut satışları Ocak-Mayıs döneminde yüzde 6 artışla 556 bin 784 oldu. Yılın ilk beş ayında ipotekli konut satışları ise yüzde 28 artışla 210 bin 165 adet olarak gerçekleşti.