AB yatırımda yine Türkiye’yi seçti

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin etkileri ve Türk bakanların bazı Avrupa Birliği ülkelerinde yaşadığı olumsuzluklara karşın hükümetin ekonomiyi korumaya yönelik tedbir ve teşvikleri, AB ülkelerinden Türkiye'ye yönelik uluslararası doğrudan yatırım girişini artırdı. Uluslararası doğrudan yatırım tutarı, bu yılın ocak-nisan döneminde geçen yıla göre yüzde 42 artarak 1.7 milyar dolara çıktı. Bu ülkeler arasında ilk sırayı 961 milyon dolarlık yatırımla İspanya aldı. İspanya'yı 209 milyon dolarla Belçika, 123 milyon dolarla Almanya takip etti.



ASYA'DAN %140 ARTIŞ

Asya ülkelerinin Türkiye'ye yönelik yatırım tutarı da önemli oranda arttı. Bu yılın ilk dört ayında geçen senenin aynı dönemine göre sermaye girişi Asya ülkelerinden yüzde 140 artışla 362 milyon dolardan 870 milyon dolara, Körfez ülkelerinden yüzde 414 artışla 107 milyon dolardan 550 milyon dolara çıktı.



2.7 MİLYARLIK YATIRIM

Türkiye'de söz konusu dönemde uluslararası doğrudan yatırım girişleri yüzde 2 artarak 3 milyar 604 milyon dolar oldu. Yatırım girişlerinin sermaye kalemi ise yüzde 77 artarak 2.6 milyar dolara çıktı. Aynı dönemde Türkiye'ye giren yatırım tutarı ise yüzde 48.4 artarak 2.7 milyar doları buldu.







AB'YE GÜVEN AZALIYOR

Uzmanlar, Türk toplumunun Avrupa Birliği'ne yönelik algısının değiştiğine işaret etti. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Birgül Demirtaş, "Halkın yaklaşık yarısı üyeliği pozitif değerlendirse de, üçte biri gelecekte Türkiye'nin tam üyeliğinin gerçekleşebileceğine inanmaktadır. Bu demektir ki halkın yarısı AB sürecini olumlu olarak algılasa da AB'nin Ankara'yı tam üyeliğe kabul edebileceğine büyük çoğunluk inanmamaktadır" ifadelerini kullandı.



Türkiye'de kurulu toplam 54 bin 992 uluslararası sermayeli şirketin 22 bin 38'ini AB ortaklı girişimler oluşturdu. Bu şirketlerin içinde 6 bin 969 firmayla Almanya ilk sırayı alırken, onu 3 bin 16 firmayla İngiltere ve 2 bin 744 firmayla Hollanda izledi. Söz konusu dönemde 1.3 milyar dolarlık gayrimenkul alımı gerçekleşti.

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