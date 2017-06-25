Türk Hava Yolları'nın başarısını dünya konuşuyor

The New York Times'taki haberde Türk Hava Yolları'nın dünyanın en iyi ekonomi sınıfı ikramı veren altı havayolundan biri olduğu vurgulandı.

THY DÜNYA BASININDA

Aynı haber İngiltere merkezli bir diğer önemli uluslararası medya kuruluşu olan Daily Mail'de de ele alındı.

SKYTRAX'TE BÜYÜK BAŞARI

CNN'de ise Skytrax'e atıf yapılarak ABD'li havayollarının, dünyanın en iyi havayollarından öğrenmesi gerekenler var denilen haberde Türk Hava Yolları'nın Skytrax'te önemli ödüller aldığı belirtildi.

THY ÖDÜLE DOYMUYOR

Türk Hava Yolları (THY) 2017 Skytrax sonuçlarına göre üst üste 9. kez "Güney Avrupa'nın En İyi Havayolu Şirketi" ilan edildi.

Türk Hava Yolları ayrıca business sınıfı ikram kategorisine damgasını vurarak, "En İyi Business Class İkram Servisi", "En İyi Business Class Özel Yolcu Salonu" ve "En İyi Business Class Özel Yolcu Salonu İkramı" ödüllerinin de sahibi oldu.

Türk Hava Yolları, Eylül-Kasım 2015 döneminde teslimi gerçekleşen, 3 A321-200 uçağının finansmanıyla "Yılın En İyi Yapılandırılmış Finansmanı" dalında ikincilik ödülüne layık görüldü.

Türk Hava Yolları, uygulamaya geçirdiği yenilikçi ve türünün tek örneği olan finansman modelleri sayesinde Jane's Transport Finance, Global Transport Finance, Bonds & Loans ve Airfinance Journal gibi değerlendirme kuruluşları tarafından 2006, 2008, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 ve 2016 yıllarında çeşitli ödüllere layık görüldü.

THY ZİRVEYİ BIRAKMIYOR

Ürün ve hizmet değerlendirme sitesi Which tarafından yapılan ve 7500'den fazla katılımcıyla gerçekleştirilen ankette, Türk Hava Yolları kısa mesafe yolculuklarda yemek kalitesi ve koltuk rahatlığıyla yüzde 80 müşteri memnuniyeti sağlayarak 5 yıldız aldı, zirveye yerleşti.

İngiltere'de 2016 yılında yapılan Farnborough Havacılık Fuarı'nda gerçekleştirilen törende THY altıncı kez 'Avrupa'nın en iyisi' ödülünü aldı.



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