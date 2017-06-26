5 milyarlık yeni fikir fonu geliyor

Hükümet, özellikle gençlerin yenilikçi proje ve fikirlerinin internet üzerinden vatandaş tarafından finanse edilmesini sağlayacak "Kitle Fonlama Platformu"nu hayata geçirme kararı aldı. Bu sistem ile dünyada geçen yıl 5-6 milyar dolarlık bir finans sağlandı. Yasa çıktığında, kamuoyunda "melek yatırımcı" olarak bilinen sistemin ön aşaması olarak Kitle Fonlama Platformu ile ilgili yasal düzenlemeyi ABD ve İngiltere'den sonra mevzuatına sokan üçüncü ülke Türkiye olacak. Sisteme göre, proje sahipleri ve girişim şirketler, Kitle Fonlama Platformu üzerinden para toplayabilecek. Yetkilendirilecek kitle fonlaması platformlarının işlettikleri internet siteleri vasıtasıyla girişimcinin kitleye, kitlenin girişimciye erişimi sağlanacak. Tüm sektörlerde erken aşama finansman ihtiyacı giderilecek.

Bugün neler oldu? (26.06.2017)