Milyonlarca gence ‘esnek’ iş fırsatı

İstihdam seferberliği tüm hızıyla sürerken, uzaktan çalışma, geçici işler de gençler için umut kapısı oldu. Hükümet, sendikaların 'güvencesi' olmadığı için sıkça eleştirdiği esnek, uzaktan çalışma konusundaki hukuki boşlukları doldurmak için kolları sıvadı. Bu konuda sendikaların tutucu davrandığını anımsatan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "Bu yüzyılda esnek, uzaktan çalışma, 24 saatin dinamiklerine uygun çalışma şekli. Önümüzdeki dönemde istihdama esnek çalışmanın ciddi katkısı olacaktır. Belirli kalıpların içinde kalarak değil çalışanların haklarını koruyabilen bir yapı oluşturulması önemli. Bu konuda bir iki maddelik bir yasal düzenlememiz var" dedi. Esnek çalışma konusunda dünya örneklerine dikkat çekerek, bu konuda sendikalardan cesur adımlar beklediklerini söyleyen Müezzinoğlu, şunları kaydetti: "Almanya'da 2.5 milyon, İngiltere'de 4.2 milyon, Amerika'da 9.5-10 milyon kişi bu kapsamda çalışıyor. Dolayısıyla buna sahip çıkmamız lazım. Sendikalar, çalışanın haklarını nasıl koruruz, güvenceye alırız bu konuda yardımcı olsunlar. Bütün çalışanları aynı kalıp içinde düşünürsek dünyayla yarışamayız. Artık hayatın dinamikleri onu aştı."



BİR AY İÇİNDE ÇIKACAK

Esnek çalışmaya ilişkin yönetmeliği bir ay içinde çıkaracaklarını belirten Müezzinoğlu, destekleyici yasal düzenlemeleri de eylül-ekim gibi çıkaracaklarını ifade etti.



Bakan Müezzinoğlu, Türkiye İş Kurumu'nun "Esnek çalışma nedeniyle işimi kaybettim" diyenin yanında olacağını kaydetti. İstihdam seferberliği ile beş ayda 1.3 milyon istihdam yaratıldığını anlatan Müezzinoğlu, "İşsiz kalırım diye korkmaya gerek yok. Biz ve hukuk yanında olacağız. Ona yeni bir iş bulma veya mevcut işini devam ettirmesi yönünde de işverene gerekeni yaparız" dedi.

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