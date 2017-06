Ticarette 180 günlük yol haritası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısının ardından Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tüketiciden AVM işletmelerine, gıda enflasyonu ile mücadeleden tarım ticaretine kadar geniş bir alanda ticarete ivme kazandıracak 100 maddelik yol haritasını Başbakanlığa sundu. Gümrük Bakanı Bülent Tüfenkci , Türkiye ekonomisinin yüzleri güldüren karnesini çıkarırken, "Büyümede yüzde 5'ler rahatça yakalanacak. TL değer kazanıyor, dolar en düşük seviyesinde, ihracatta rekor kırıldı, istihdam artıyor. İç ticaret ivme kazanıyor" dedi. Bakan Tüfenkci, büyümeyi destekleyecek, iç piyasayı canlandıracak pakette yer alan önemli başlıklara ilişkin şu mesajları verdi:Gıda fiyatlarının aşağı çekilmesi için gümrük vergi oranlarının yeniden ele alınması, sebze ve meyvede sera ürünlerine ilişkin ihracat teşviklerinin yeniden değerlendirilmesi ve ekmek fiyatlarının belirlenmesinde yeni bir yöntem için çalışma yapılıyor.Gıda enflasyonunun aşağı çekilmesi için stokların denetimine ilişkin tedbirler alınacak. Fasulye, nohut, arpa, buğday, kayısı, incir gibi ürünlerde stoklar denetlenirken, yeni tedbirler devreye girecek.Lojistik merkezi kurmak isteyene ucuz kredi imkânı sağlanacak. Taze meyvesebze ürünlerinde fire oranlarının azaltılabilmesi için paketleme, nakliye, saklama ve soğuk zincir depolama süreçlerindeki iyi uygulamaların teşviki ve ve standardizasyonu sağlanacak. Lojistik altyapıyı güçlendirici yatırımlara 17 ilde teşvik verilecek.Cazibe merkezlerinde gençlere pozitif ayrımcılık yapılacak, bölgeden gelen talepler hızlandırılacak. Hangi firmalara öncelik verileceği açıklanacak. Kooperatifler desteklenecek, güvensizlik ortadan kaldırılacak.Hallerin modernize edilmesi, buralarda soğuk hava depolarının yaygınlaştırılması ve hallerin fiziki şartlarının iyileştirilmesi için belediyelere teşvik verilecek. Lisanslı depoculuk yaygınlaştırılacak.Sınır ticareti geliştirilecek, belgeler tek noktadan alınacak.Gümrüklerdeki işlemlerin koordinasyonu tek bakanlıkta toplanacak.E-ticaretin hacmi iki katına çıkarılacak, gerekli yasal düzenlemeler yaşama geçirilecek.Özellikle halleri hem fiziki anlamda hem de işlevsel anlamda yeniden düzenleyecek yasa eylülde Meclis'e gelecek. Yasa ile Et ve Süt Kurumu ile Toprak Mahsulleri Ofisi'ne geniş yetkiler veriliyor. Her iki kurum Maliye ve Hazine'den izin almadan piyasayı izleyerek anında müdahale edebilecek.Tüketicinin korunması için kesilen cezalarda uzlaşma müessesi hayata geçiriliyor.Küçük ölçekli tarım işletmeleri ekonomiye kazandırılacak.Türkiye'nin en hızlı büyüyen dördüncü ekonomi olduğunu anımsatan Bakan Tüfenkci, "Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch de büyüme öngörüsünü yükseltti. Not düşürme konusundaki hatalarını düzeltmelerini bekliyoruz. Dolar en düşük seviyesinde, oynaklığını kaybetti. Yıl sonuna kadar stabil olmasını bekliyoruz. Bunun için tedbir alıyoruz. TL değer kazanıyor. Mayısta ihracat yüzde 9.5 arttı. İstihdam yüzleri güldürüyor" diye konuştu.