Ticarette 180 günlük yol haritası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısının ardından Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı tüketiciden AVM işletmelerine, gıda enflasyonu ile mücadeleden tarım ticaretine kadar geniş bir alanda ticarete ivme kazandıracak 100 maddelik yol haritasını Başbakanlığa sundu. Gümrük Bakanı Bülent Tüfenkci
, Türkiye ekonomisinin yüzleri güldüren karnesini çıkarırken, "Büyümede yüzde 5'ler rahatça yakalanacak. TL değer kazanıyor, dolar en düşük seviyesinde, ihracatta rekor kırıldı, istihdam artıyor. İç ticaret ivme kazanıyor" dedi. Bakan Tüfenkci, büyümeyi destekleyecek, iç piyasayı canlandıracak pakette yer alan önemli başlıklara ilişkin şu mesajları verdi:
EKMEK FİYATLARINA YENİ YÖNTEM:
Gıda fiyatlarının aşağı çekilmesi için gümrük vergi oranlarının yeniden ele alınması, sebze ve meyvede sera ürünlerine ilişkin ihracat teşviklerinin yeniden değerlendirilmesi ve ekmek fiyatlarının belirlenmesinde yeni bir yöntem için çalışma yapılıyor.
GIDA ENFLASYONU DÜŞECEK:
Gıda enflasyonunun aşağı çekilmesi için stokların denetimine ilişkin tedbirler alınacak. Fasulye, nohut, arpa, buğday, kayısı, incir gibi ürünlerde stoklar denetlenirken, yeni tedbirler devreye girecek.
LOJİSTİK MERKEZLERE DESTEK:
Lojistik merkezi kurmak isteyene ucuz kredi imkânı sağlanacak. Taze meyvesebze ürünlerinde fire oranlarının azaltılabilmesi için paketleme, nakliye, saklama ve soğuk zincir depolama süreçlerindeki iyi uygulamaların teşviki ve ve standardizasyonu sağlanacak. Lojistik altyapıyı güçlendirici yatırımlara 17 ilde teşvik verilecek.
DESTEK GELİYOR
CAZİBE MERKEZLERİ:
Cazibe merkezlerinde gençlere pozitif ayrımcılık yapılacak, bölgeden gelen talepler hızlandırılacak. Hangi firmalara öncelik verileceği açıklanacak. Kooperatifler desteklenecek, güvensizlik ortadan kaldırılacak.
LİSANSLI DEPO YAYGINLAŞACAK
BELEDİYELERE DE TEŞVİK VERİLECEK:
Hallerin modernize edilmesi, buralarda soğuk hava depolarının yaygınlaştırılması ve hallerin fiziki şartlarının iyileştirilmesi için belediyelere teşvik verilecek. Lisanslı depoculuk yaygınlaştırılacak.
SINIR TİCARETİ GELİŞİYOR:
Sınır ticareti geliştirilecek, belgeler tek noktadan alınacak.
TEK BAKANLIKTA TOPLANACAK:
Gümrüklerdeki işlemlerin koordinasyonu tek bakanlıkta toplanacak.
E-TİCARET İKİ KATINA ÇIKACAK:
E-ticaretin hacmi iki katına çıkarılacak, gerekli yasal düzenlemeler yaşama geçirilecek.
PİYASAYA ANINDA MÜDAHALE
HAL YASASI EYLÜL'DE ÇIKIYOR:
Özellikle halleri hem fiziki anlamda hem de işlevsel anlamda yeniden düzenleyecek yasa eylülde Meclis'e gelecek. Yasa ile Et ve Süt Kurumu ile Toprak Mahsulleri Ofisi'ne geniş yetkiler veriliyor. Her iki kurum Maliye ve Hazine'den izin almadan piyasayı izleyerek anında müdahale edebilecek.
TÜKETİCİ KORUNACAK:
Tüketicinin korunması için kesilen cezalarda uzlaşma müessesi hayata geçiriliyor.
TARIM İŞLETMELERİNE KORUMA:
Küçük ölçekli tarım işletmeleri ekonomiye kazandırılacak.
EKONOMİNİN KARNE SİNİ ÇIKARDI
Türkiye'nin en hızlı büyüyen dördüncü ekonomi olduğunu anımsatan Bakan Tüfenkci, "Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch de büyüme öngörüsünü yükseltti. Not düşürme konusundaki hatalarını düzeltmelerini bekliyoruz. Dolar en düşük seviyesinde, oynaklığını kaybetti. Yıl sonuna kadar stabil olmasını bekliyoruz. Bunun için tedbir alıyoruz. TL değer kazanıyor. Mayısta ihracat yüzde 9.5 arttı. İstihdam yüzleri güldürüyor" diye konuştu.