TSE tabelalara standart getirecek

Türk Standartları Enstitüsü'nün (TSE), hazırladığı tabela standardı taslağına göre, levhalarda 2 dil kullanılabilecek ancak yabancı dildeki kelimeler, Türkçe kelimeden en az yüzde 25 daha küçük puntoyla yazılacak. Tabelaların imalatında dış etkilere karşı dayanıklı ve kolayca temizlenebilecek sac levha, mermer, pirinç, tunç, cam veya plastik malzeme kullanılacak. Yerleşim alanlarında bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına ait ışıklı tanıtım tabelaları, çevreyi rahatsız etmeyecek şekilde yerleştirilecek. Ticaret birimlerinin tanıtıcı levhaları ve reklam amaçlı tabelaları, kamu mekanları üzerinde yer almayacak. Tarihi özelliği bulunan tabelalar korunacak, tarihi özelliği bulunan binalarda tabela seçimi mimari dikkate alınarak yapılacak. Tabelalar kent estetiğini ve mimari dokusunu değiştirmeyecek ve siluetiyle çelişmeyecek şekilde yerleştirilecek.

Bugün neler oldu? (26.06.2017)