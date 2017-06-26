Uluslararası taşımacılar Bayrama sevinçli girdi

İhraç malı taşıyan araçlara yurtdışına çıkışta verilen 550 litre ÖTV'siz mazot miktarının yapılan tebliğ değişikliği ile 900 Litre'ye yükseltilmesini değerlendiren Uluslararası Nakliyeciler Derneği Başkanı Çetin Nuhoğlu, "Sektörümüzün talebi üzerine İhraç malı taşıyan araçların yurtdışına çıkışlarında ÖTV'den muaf yakıt miktarının arttırılmış olması, hem sektörümüz hem de ihracatımız için çok önemli bir katkı anlamına gelmektedir. Sektörümüz İhracat ile kalkınan ülkemiz için stratejik öncelikli bir sektördür. Bizim güçlü olmamız, ihracatımızın ve ekonomimizin güçlü olması demektir. Bu doğrultuda kararlar alan hükümetimize teşekkür ederiz" dedi.