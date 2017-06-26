Zorunlu trafik sigortasına havuz modeli

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, zorunlu trafik sigortasında tavan fiyat uygulaması sonrası bazı şirketlerin hasar riski yüksek araçlar için poliçe düzenlemekten kaçındıklarını, sorunun çözümü amacıyla 'Riskli Sigortalılar Havuzu' oluşturacaklarını bildirdi. Şimşek, sistemi şöyle anlattı: "Şirketler, kötü sürücüler veya sürekli trafikte olan araçlara yönelik kesilen poliçelerden aldıkları primleri bir havuzda toplayacak. Hasar ödemeleri de bu havuzdan karşılanacak. Hasar sürecini her şirket kendisi yürütecek. Şirketler havuz modelinde prime ve hasar tutarına iştirak edecek. Son 3 yıldaki pazar payları yüzde 50 oranında dikkate alınacak, kalan yüzde 50 ise şirketler arasında eşit dağıtılacak. Şirketler devrettikleri primden belli bir payı, giderler için komisyon olarak alacak. Bu oran yüzde 5 olacak."SABAH mayısta havuz modelini gündeme getirmişti.