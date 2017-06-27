Otomatik BES’e yeni katılım 1 Temmuz’da

Türkiye genelinde 45 yaş altındaki 100-250 çalışanı bulunan özel sektör, 1 Temmuz'dan itibaren otomatik olarak Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) katılacak. Ülke genelinde tasarrufların artırılması amacıyla 1 Ocak'ta başlayan sisteme 45 yaş altındaki çalışanların kademeli olarak katılımı devam ederken, bu kapsamda önümüzdeki ay özel sektörden yaklaşık 1.5 milyon çalışanın sisteme dahil olması bekleniyor. BES'e otomatik katılım kapsamında ilk aşamada bin ve üzeri çalışanı olan özel sektör 1 Ocak 'ta memurlar (genel ve özel bütçeli idareler) ile 250- 1000 çalışanı bulunan özel sektör, 1 Nisan 2017'de sisteme girerken, 100- 250 çalışanı olan özel sektör de 1 Temmuz itibarıyla sisteme katılım sağlayacak. Özel sektörden yeni katılım sağlayacak çalışanlardan da prime esas kazancın yüzde 3'üne karşılık gelen tutarda BES kesintisi yapılacak. Çalışanlar tarafından ödenen katkı paylarına yüzde 25 teşvik verilecek.

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