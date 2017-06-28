28 Haziran altın fiyatları | Çeyrek altın ve gram altın kaç para oldu?

Altının gram fiyatı güne yükselişle başlamasının ardından 141,8 lira seviyesinde dengelendi.

Yurt içi piyasaların bayram tatili nedeniyle kapalı olduğu haftanın ilk iki gününde, uluslararası piyasada dolar kurundaki gerileme ile 140 liranın altında hesaplanan altının gram fiyatı, dolar kurunun tekrar 3,52 seviyelerine çıkması ile kayıplarını telafi etti.

Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,4 artışla 142 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 233, Cumhuriyet altını da 950 liradan alıcı buluyor.

Altının ons fiyatı da dünkü yükseliş eğilimini bugüne taşıyarak yüzde 0,25 artışla 1.250 dolardan satılıyor.

ALTIN FİYATLARI YÜKSELDİ

AA Finans Analisti İslam Memiş, bayram tatilinde uluslararası piyasalarda altının ons fiyatının 1.236,9 dolara kadar gerilediğine dikkati çekerek, dün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın açıklamalarının ardından altın fiyatlarının yükseldiğini ifade etti.

Her iki merkez bankası başkanının açıklamalarının piyasalarda kafa karışıklığına neden olduğunu söyleyen Memiş, "Draghi enflasyon dinamiklerinin beklentilerden daha düşük olması nedeniyle şu anki para politikasının sürdürülmesi gerektiğini bildirdi. Draghi'nin açıklamalarından sonra avro/dolar paritesi 1,1350 bandına kadar yükseldi. Fed Başkanı Yellen ise Fed'in almış olduğu önlemler sayesinde çok uzun bir süre finansal krizin olmayacağını söyledi. Yellen'ın konuşmasından sonra doların küresel piyasalarda toparlandığını gördük." dedi.

Memiş, hem avro/dolar paritesinin yükselmesi hem de doların özellikle gelişmekte olan ülke para birimlerine karşı değer kazanmasının, piyasalarda belirsizliğin devam edeceğine işaret ettiğini dile getirerek, altının ons fiyatında 1.235-1.230 dolar seviyelerinin destek olarak takip edileceğini söyledi.

Küresel piyasa yatırımcılarının güvenilir liman olarak fiziki altın talebinde bulunabileceklerine dikkati çeken Memiş, altının gram fiyatının bugün 140-143 lira bandında hareket edebileceğini tahmin etti.